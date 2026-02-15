「オリンピックの残酷さを…」二階堂蓮の“涙の銀”が海外にも反響　届いたエール「これほど多くを成し遂げたのに」【冬季五輪】

悔し涙を流した二階堂は「次は金」と前を向いた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキージャンプの男子個人ラージヒル（ヒルサイズHS＝141メートル）が2月14日に行われ、二階堂蓮が銀メダルを獲得した。今大会、二階堂は個人ノーマルヒルと混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダル獲得となった。

1本目、140メートルの飛距離を記録しトップに立つと、一気に金メダルへの期待が高まった。だが2回目、直前にドメン・プレブツ（スロベニア）が141.5メートルのビッグジャンプを見せつけると、その直後、最後に飛んだ二階堂も距離を伸ばしテレマークも決めたが136.5メートルにとどまり、逆転でプレブツが金メダル。二階堂は銀メダルという結果に終わった。銅メダルはカツペル・トマシャク（ノルウェー）、小林陵侑は6位、中村直幹は16位だった。

競技後のインタビューで二階堂は、「悔しい」を繰り返しながら、「ドメン（プレブツ）は2本を揃えてくると思っていた。（自分の）2本目は失敗しちゃって…」とライバルを意識していたことも明かし、「また銅メダルかと思っていたけど、失敗した中でも銀メダルだった。合格なんじゃないですかね」と言葉に詰まりながら結果を振り返っていた。

この劇的な結末に、海外メディアも反応している。『Eurosport Polska』の公式Xは、「これほど多くを成し遂げたのに、彼の心はそれでも深く傷ついた。ニカイドウは、オリンピックの世界の残酷さを思い知らされた。涙ぐんだのは、彼だけではなかった」 と、その胸中に寄り添うようなコメントを投稿した。