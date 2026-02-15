外出がおっくうになる2月。そんなときにのぞいてみたいのが、“おいしいもの好き”料理研究家たちの食卓。味もコスパも文句なし、取り寄せできて満足感の高いグルメ、必見です！

【写真】冬の味覚「カニ」を1匹丸ごと蒸し上げた逸品

亀八のもつ鍋『自慢の白』セット

先斗町が誇る至高の京もつ鍋／4980円

京都屈指の繁華街、先斗町で人気のもつ鍋を自宅で。

「京都吟醸白みその程よい甘さとまろやかなスープのうまみ味、近江牛の極上もつが好バランス。上品な味わいです」（曽根さん）

『亀八』https://kamehachi-shop.com/

3〜4人前（近江牛もつ400g、スープ900ml、麺320g、薬味。※野菜はセット内容に含まれません）

菓游 茜庵の淡柚／ゆうたま

美しくて美味なる和菓子で優雅な一服を／淡柚5個・ゆうたま5個 2106円

やわらかな餅で柚子あんを挟んだ“淡柚”と、節句をモチーフにした5つの風味の和のゼリー“ゆうたま”。徳島で愛される和菓子店が手がけるフォトジェニックなスイーツのセット。

「よく手土産に利用しています。大人には淡柚、子どもにはゆうたまをお渡しするのがオススメ♪」（麻生さん）

『菓游 茜庵』https://www.akanean-shop.com/

ハナビラタケ通販の生鮮ハナビラタケ

“幻のきのこ”とも称される希少品種／500g×2袋 3240円

淡い白色の花びらが咲き誇っているかのような見た目がインパクト大のハナビラタケ。その美容・健康効果も注目を集めている。

「食感や味がよく、見た目も華やかなのでギフトにしても喜ばれます。クセがないので豚汁や鍋料理、煮込みなどに大活躍」（島本さん）

『ハナビラタケ通販』https://www.hanabiratake.jp

Ark館ヶ森の館ヶ森高原豚 焼ハンバーグ 10個セット

ソースいらず！ジューシーバーグ／120g×10個 5190円

岩手県の館ヶ森高原豚100%使用、8大アレルゲン不使用の粗びきハンバーグ。豚肉発酵調味料“豚醤”を使用し、シンプルで深みのある味。

「ふんわりやわらかかつ、肉感もしっかり。発酵調味料の自然な甘みとこっくり深い味は冬に食べたくなるごちそうです」（井上さん）

『Ark館ヶ森』https://www.arkfarm.net/

身体の中から温まる熱々グルメ

寒い日にうれしいホカホカの逸品が大集合。

吉宗の茶碗むし・蒸寿しセット

長崎発、約160年親しまれる伝統の味／詰め合わせ4人前セット 6318円

慶応2年（1866年）長崎市にて茶わん蒸し・蒸寿し専門店として開業した吉宗の味をそのままにお取り寄せできるセット。

「温かい茶わん蒸しと蒸し寿しは、地元以外の方にお出ししても喜ばれるごちそうです」（麻生さん）

『吉宗』https://www.yossou.shop/

火鍋にしだの火鍋セット4人前

独自研究で生まれた、絶品“辛うま”火鍋／1万2000円

大分県別府市の火鍋専門店が満を持して提供する火鍋セット。「ゴマだれベース」「カボス醤油ベース」「ごま油ベース」の個性豊かなタレで味わえる。

「香り高くしびれる麻辣スープが絶品。寒い冬に芯から温まります」（曽根さん）

『火鍋にしだ』https://hinabeppu.official.ec/

麻辣スープ900ml＆白湯スープ900ml、または麻辣スープ1800ml、タレ3種、フライドオニオン、豚肉400g、ラム肉・赤鶏肉各150g、凍豆腐・魚卵団子各4個、きくらげ、芋麺、生パスタ2玉入り

大東園のサムゲタン丸鶏とお粥4個セット

おうちで薬膳！心身を癒す韓国の滋養食／6912円

福岡・博多で人気の焼き肉店自慢の、じっくり弱火で炊き上げた、身体にやさしい本格サムゲタン。

「朝鮮人参、ナツメ、栗など貴重で滋養豊富な食材がたっぷり。トロリとした口当たりも香りもよく、専門店ならではの本格的な味を家で楽しめます」（麻生さん）

『大東園』https://www.daitoenshop.com/

サムゲタン1500g×1袋、サムゲタン粥280g×4袋

ポカポカになる逸品

蓬莱本館の手作り豚まん

大阪名物！長年変わらない味は“思わず笑顔”に／4個 840円

ジューシーな豚肉と甘みそ玉ねぎたっぷりの肉だねを、フワフワでほんのり甘い皮で閉じ込めた豚まん。

「冬になると食べたくなる肉まん。ふんわりもっちりした皮が秀逸で、具は王道のおいしさ。大人も子どもも頬張れば笑顔になります」（曽根さん）

『蓬莱本館』https://www.horaihonkan.co.jp/

博多華味鳥の水たきセット

渾身のスープをじっくり味わう贅沢／3〜4人前 5200円

博多の「水たき料亭 博多華味鳥」と同じ製法で炊きだされた生スープを使った極上の鍋セット。

「自宅では決して再現できない白濁スープが絶品！ 最後の1滴まで余すところなくいただけます」（井上さん）

『トリゼンダイニング』https://www.hakatahanamidori.co.jp/

水たき生スープ600g×2、華味鳥切り身・華味鳥ぶつ切り各300g、華つくね200g、博多ぽん酢220ml。※柚胡椒・野菜は含まれません

荻野屋の峠の釜めし（陶器）

愛されて60年以上！日本を代表する駅弁／1400円

“日本随一の人気駅弁”とも評された益子焼の土釜入りの釜めし。オンラインショップ限定、蟹三昧の冬限定釜めし（2500円）も要チェック！

「毎冬のスキー旅の帰路、必ずいただく釜めし。お取り寄せすると旅の思い出ごと温かく蘇ります」（麻生さん）

『荻野屋』https://ec.oginoya.co.jp/

よしむらのカレー南蛮そば4食（瞬そば・太切り）

並んでも食べたい京都の手打ちそば店の味そば／4食 カレーそばセット 5740円

国産そばの実にこだわり、熟練の職人による手打ちそばに定評のある京都のそば店がお取り寄せ限定で販売するカレーそば。

「利尻昆布、かつお節、鴨ひき肉で作られただしが上品かつ究極においしい。極上の香りに京都を感じます」（井上さん）

『よしむら』https://yoshimura-gr-otoriyose.com/

鮮度バツグン海鮮グルメ

海の幸をとれたてそのままで、おいしく加工！

天の酒喰食房の蟹の珠

冬の味覚といえばやっぱりカニ！／30g×2個 4320円

丹後間人産のセコカニ（ズワイガニの雌）一匹丸ごとを地元丹後半島のミネラルを含んだ自然精塩法・自然海塩で味つけ、蒸し上げた逸品。

「原材料は蟹と塩のみ。余計なものは一切加えていないから、蟹のうまみが凝縮！ 日本酒と一緒にちびちびと味わうのが至福のひと時です」（曽根さん）

『天の酒喰食房』https://www.syokubou.shop

ヤマキイチ商店の泳ぐホタテの貝柱 ＜生＞ひも付き

むきたて新鮮な三陸の恵みに感動！／8玉入り 5400円

浜値日本一の岩手のホタテの中でも最も高品質なものを厳選。泳いでいる大粒のホタテを活きたままむくから新鮮そのもの。第2の旬といわれる冬場にこそ食べたい味。

「貝柱のうまみが凝縮していて甘みが感じられ、プリッとした食感が格別です。貝柱はもちろんひもも感動のおいしさ！」（曽根さん）

『ヤマキイチ商店』https://www.yamakiichi.com/

新潟三幸の北海の華 サーモン塩辛

とろける濃厚な味わい。至福のご飯のお供／200g 1512円

脂のり抜群のアトランティックサーモンのハラスをふんだんに使用。国産米のこうじ、いくらと共に、丁寧に調味、熟成させた贅沢な逸品。

「以前に仲良しのカメラマンさんに頂いて以来、すっかりトリコに。まさに“ご飯泥棒”で、冷蔵庫にあるだけで幸せ！」（井上さん）

『新潟三幸』https://shop.kk-sanko.com/

あき水産魚活部の新鮮 刺身あおりいかむき身

“いかの王様”を心ゆくまで堪能／3尾詰め合わせ 5400円

香川県さぬき市にある創業60年超えの老舗がこだわった、最高ランクのあおりいかを刺身で。

「身は肉厚でかむとモチッ、プリッとした歯ごたえ。そしてジワッと口に広がるいかの甘み！ ずっとかみ続けていたくなる、旬の今がおいしさです」（井上さん）

『安岐水産』https://www.akisengyobu.jp/

冬を彩るスイーツ＆ドリンク

寒い日でも、心までパッと照らしてくれるような、甘いごほうびグルメをご紹介。

長崎五島ごとのごと焼き ごと芋

蜜がジュワ〜ッと輝く！黄金色のおやつ／1袋（300g）720円

長崎県五島列島・福江島で育つさつまいも“ごと芋”。有機JAS認証に準じた、自然に寄り添った方法で栽培した芋を焼き、冷凍加工。

「驚くほど甘くてしっとり。トロトロにやわらかくてクリーミーで極上のスイートポテトみたい。反則レベルのおいしさです！」（井上さん）

『長崎五島ごと』https://nagasakigoto.net/

TERROIR by Daichi Okunoのトリュフプリュンヌ

お茶にもお酒にも合う、大人のチョコ／1700円

肉厚なプルーンをラム酒に漬け込み、ラム酒をたっぷり加えた、とろけるようなガナッシュと合わせてトリュフに。

「芳醇なラムの香りとプルーンの濃厚な甘みが見事に調和した、大人のチョコレート菓子。甘党はもちろん、お酒のアテにもなるので左党にもおすすめしたい、贅沢な一品です」（曽根さん）

『TERROIR by Daichi Okuno』https://terroir2023.base.shop/

一善やの干柿と胡桃と無花果のミルフィーユ

京都生まれの洋菓子店の気品感じる一品／6個 4212円

国産いちじくの粒々感、干し柿のねっとりとした自然な甘さ、くるみのカリッと食感、そして甘さ控えめなホワイトチョコレートとビターチョコレートの5素材が織りなすハーモニー。

「紅茶やコーヒーはもちろん、軽めの赤ワインやスパークリングワインにも合います」（曽根さん）

『一善や』https://ichizenya.com/

甘いご褒美グルメ

eigyokudo cafeのチーズケーキ

老舗菓子店の意欲作、こだわりのチーズケーキ／4号（12cm）2800円

江戸時代から続く老舗菓子店の8代目が新たに手がける究極のチーズケーキ。口の中でとろける滑らかさがクセになる。

「2025年に出合った、No.1ヘビロテスイーツ！ 定番のチーズケーキはもちろん、“あんチーズ”や“抹茶チーズ”など、どのフレーバーも美味。今年は全制覇したいです♪」（麻生さん）

『榮玉堂本舗』https://eigyokudo.base.shop/

孝芳堂のジンジャーシロップ

身体の内側からポカポカ！しょうがドリンク／甘口・辛口 各3500円、極辛 3800円

土佐のしょうが、瀬戸田のレモン、クローブやシナモン、カルダモンといった9種類のスパイスを使ったジンジャーエール専門店のシロップ。

「1年中楽しめますが、寒い冬には濃いめに割って、レモンスライスを浮かべて楽しんでいます」（曽根さん）。好みでソーダ割りや水割りにしても。

『孝芳堂』https://www.drinkkohodo.com

教えてくれたのは……

麻生怜菜さん●日本食文化史・精進料理研究家。「あそれい精進料理教室」主宰。日本の伝統食、特に精進料理に感銘を受け、食材を現代のトレンドと融合した食文化を発信。

曽根小有里さん●料理家、管理栄養士、フードコーディネーター。ソムリエの資格も持ち、ワインやビールにぴったりのおつまみレシピや、栄養・健康に関するアドバイスが得意。

島本美由紀さん●料理研究家、ラク家事アドバイザー。食品保存や冷蔵庫収納の専門家としても活躍し、食品ロス削減アドバイザーと防災士の肩書も持つ。

井上かなえさん●料理研究家、料理ブロガー。“てんきち母ちゃん”として3人の子どもたちとの日常と日々の食事をつづったブログが人気に。お取り寄せにも詳しく、アレンジ料理を作ることも。

取材・文／松家寛子

※表記の価格はすべて編集部調べ、税込み表示です。