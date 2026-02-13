◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１４日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子５００メートルが行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位に入った。

新濱は初出場の２２年北京五輪ではスタートで出遅れるなど持ち味を発揮できず、２０位に終わった。ミラノ五輪に向けた４年間も試練が続き、２４年３月にドイツで練習中に転倒し、腰椎を骨折。昨年４月には沖縄・石垣島での合宿中に交通事故に遭い、左上顎骨壁骨折、左膝部挫創などの大けがを負った。

苦難を乗り越え、たどり着いた２度目の五輪。９組でレースを終えた時点ではトップに立ち、手をたたいて感情を表現した。後続に上回られ、メダルには届かなかったが「この４年間、本当にいろんなことがあったのでここにまず立てたこと、無事にレースを終えられたことが良かった。今日のレースは結果は振るわなかったけど、自分のやりたいことに関してはやり切ったなという思い」と感慨深そうに語った。

ただ、今回の結果に満足しているわけではない。レース直後に「メダルには届かなかったのでもう一回、４年後チャレンジしたいなという思いがある」と２０３０年五輪を目指す意向を表明した。２９歳は「若手勢が海外で育っている中、３０代というベテランの域に入ってきているので、そこでしっかり若手に食らい付ける実力を４年間でどこまで引き上げられるか。そこをやりたいなと思っている」と、３大会連続出場へ意欲を燃やした。