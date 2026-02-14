ふくれな「下手でも喜んでくれた」夫・がーどまんへの手作りバレンタインチョコ公開「ちゃんとキティちゃんに見える」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】YouTuberのふくれなが2月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。バレンタインに夫でYouTuberのがーどまんへ贈った手作りチョコレートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber「ちゃんとキティちゃんに見える」夫への手作りバレンタイン
ふくれなは「下手すぎるかもwww ハッピーバレンタイン」とコメントし、ハローキティ型のチョコレートの写真を公開。ホワイトチョコとビターチョコを使い分けた6個の手作りチョコが、ハート柄の皿に並んでいる。続けて「下手でも喜んでくれた」と報告し、がーどまんと並んだ2ショットも投稿した。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「仲良し」「可愛い」「愛情たっぷり」「素敵な夫婦」「ちゃんとキティちゃんに見える」といった声が上がっている。
ふくれなとがーどまんは、2023年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber「ちゃんとキティちゃんに見える」夫への手作りバレンタイン
◆ふくれな、手作りチョコを披露
ふくれなは「下手すぎるかもwww ハッピーバレンタイン」とコメントし、ハローキティ型のチョコレートの写真を公開。ホワイトチョコとビターチョコを使い分けた6個の手作りチョコが、ハート柄の皿に並んでいる。続けて「下手でも喜んでくれた」と報告し、がーどまんと並んだ2ショットも投稿した。
◆ふくれなのバレンタインショットに反響
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「仲良し」「可愛い」「愛情たっぷり」「素敵な夫婦」「ちゃんとキティちゃんに見える」といった声が上がっている。
ふくれなとがーどまんは、2023年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】