「今日好き」小國舞羽、ミニ丈トップスから引き締まったウエストちらり「腰のラインに見惚れた」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が2月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈トップスを着用したコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳美女「腰のラインに見惚れた」ミニ丈姿
小國は、ミニ丈トップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露。ふわふわのグレーのトップスから引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「腰のラインに見惚れた」「憧れ」「クールでおしゃれ」「可愛すぎる」「綺麗なウエスト」「憧れる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
