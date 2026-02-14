AppleはiOS 26.3の配信を開始し、iPhoneからAndroidへのデータ移行を大幅に簡略化する新機能「Androidに転送（Transfer to Android）」を導入しました。

この機能はAppleの公式リリースノートには記載されていませんが、海外および日本国内の両方で追加が確認されています。

Androidに転送はAppleとGoogleの協力によって実現したもので、以下の手順で利用できます。

iPhoneの設定 > 一般 > 転送またはiPhoneをリセット を開く 画面最下部にある 「Androidに転送」 を選択 Android側に表示されるQRコードやペアリングコードをiPhoneでスキャンして接続（Wi-Fi/Bluetoothを使用） 転送したいデータを選択し、転送を開始

この新機能により、写真、メッセージ、連絡先、アプリデータ、電話番号、パスワードなどのデータを一括でAndroid端末へ移行できます。完了までには数十分〜数時間を要しますが、これまでのように両方のデバイスに専用アプリをインストールしたり、手動でデータをコピーしたりする手間がなくなりました。

iOS 26.3をインストールするには、設定アプリを開き、 「一般」 > 「ソフトウェアアップデート」 へ。iOS 26.3が利用可能な状態であれば、ダウンロードとインストールの案内が表示されます。

Source: 9to5Mac

via: The Verge

