プロ・リーグ 25/26の第25節 メヘレンとゲンクの試合が、2月14日04:45にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは伊東 純也（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、コンスタンティノス・カレサス（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。メヘレンのマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールを決めてメヘレンが先制。

しかし、26分ゲンクが同点に追いつく。アーロン・ビバウト（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分メヘレンが逆転。マイロン・ファンブレデローデ（FW）のアシストからケリム・ムラブティ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

だが、61分ゲンクのブライアン・ヘイネン（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

62分、ゲンクは同時に2人を交代。ヤイマール・メディナ（MF）、伊東 純也（MF）に代わりヤルネ・ストウカース（MF）、イラ・ソル（MF）がピッチに入る。

67分、メヘレンが選手交代を行う。ケアノ・バンラフェルグエム（MF）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

76分ゲンクが逆転。ダーン・ヘイマンス（MF）がPKを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ゲンクが2-3で勝利した。

なお、ゲンクに所属する伊東 純也（MF）は先発し62分までプレーした。29分にイエローカードを受けている。

