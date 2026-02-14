◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 男子フリープログラム（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１３日＝大谷翔太】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位から出た鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が最終滑走のイリア・マリニン（米国）を残し、２大会連続メダルを確定させた。フリーは１７６・９９点、合計２８０・０６点だった。

１８歳で初出場した２０２２年北京五輪は団体、個人で銀メダルを獲得。今大会も団体銀で、これで日本史上初めて２大会連続のダブルメダル。日本フィギュア史上最多となる、４つめのメダル獲得となった。女子でも３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）が２大会連続ダブルメダルの可能性を残しており、鍵山が一足早く快挙を成し遂げた。

理想を追い求めてきた。北京五輪後、羽生結弦さんや宇野昌磨さんら先輩が競技会から退いた。その後、２４年に全日本選手権を初めて制し、２５年に２連覇。ミラノ五輪に向けては、マリニン（米国）最大のライバルとして日本の「エース」の肩書きがのしかかった。聞こえる周囲からの期待の声。「エースとは…」を考える時間も短くなかった。

今大会前、現地での合宿中。女子で全日本５連覇の坂本花織（シスメックス）に聞いた。「花織ちゃんは、緊張するんですか？」。元世界女王に、重圧との向き合い方を問うた。返ってきたのは「緊張は、頑張ってきた証拠」という言葉。気が楽になった。「いつも緊張から逃げようと、どうやって目をそらそうと、自分じゃない自分を作ったりとかしていたけど、緊張した時は逆に、自然体でいるのが一番いいのかなっていうふうに思った」。自身と同じ立場にいる先輩の言葉が、心に響いた。

今大会は、団体でＳＰ１位を獲得し、日本の２大会連続メダルに貢献。ＳＰ、フリー共に１位だった坂本と、エースの役割を果たした。日本男子としても、２０１０バンクーバー五輪から５大会連続で表彰台。エースの系譜を、確かに継いだ。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、神奈川県出身。２２歳。５歳から競技を始める。１９年１２月の全日本選手権でジュニアながら３位。２０年ユース五輪で金メダル。同年の四大陸選手権でジュニアで銅メダル。シニア転向後初出場の２１年世界選手権で銀メダル、２２年北京五輪で銀メダル。２４年全日本選手権制覇。父は９２年アルベールビル、９４年リレハンメル両五輪に出場し、９３年に全日本３連覇の正和さん。