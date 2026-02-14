◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、初出場の１９歳・山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が銅メダルをつかんだ。１１日の予選から堂々の滑りで３位で通過し、この日の決勝でも１回目と３回目で９２・００点の高得点をマーク。同種目の日本勢は、４大会連続の表彰台となった。山田はテレビインタビューに応じた。以下問答。

―やりましたね。

「いやー、本当信じられない感じですね」

―歴史に残るこの決勝戦で見事銅メダル獲得、今どんなお気持ちですか？

「いや、本当にみんなレベル高すぎて。いや、１本目決めてからもうみんな本当に２本目、３本目と続々と決めてきて、いやもう本当に何とも言えない気持ちだったんですけど、ずっと１本目で３位にキープできて、本当に良かったかなって思います」

―初めてのオリンピックでメダルを獲得されて、メダルご覧になってみて、どんなお気持ちですか？

「いや、やっぱ重たいですね。本当にオリンピック出場も４番手で本当にギリギリだったんですけど、その中でちゃんと結果出せたっていうのはすごい良かったなって思います」

―そんな中で初めてのオリンピックですけども、山田選手、自分のスタイル出しましたね。

「いやーそうですね。１本目ちゃんと決めることができて、本当にあの２本目、３本目やったルーティンも本当に完璧に決めたかったんですけど、ちょっと手ついてしまったのもあって。いや、本当はすごい悔しい気持ちがいっぱいなんですけども。結果的には良かったかなって感じですね」

―多くの方々が日本から応援してると思いますメッセージお願いしてもいいですか。

「えっと日本の皆さん、本当に朝早い中見ていただいた方々、本当にありがとうございました。これからも頑張りますので、スノーボードぜひ見ていただけたらいいなと思います。ありがとうございます」