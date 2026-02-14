巨人の新外国人、ボビー・ダルベック内野手（３０）が、１４日のライブＢＰで来日初の実戦形式に臨むことが１３日、決まった。メジャー通算４７本塁打で「ポスト岡本」の期待がかかる右の大砲がベールを脱ぐ。

高揚感を胸に、沖縄の地に降り立った。宮崎キャンプのフリー打撃では連日、特大のサク越えを連発。順調な調整ぶりとメジャー級のパワーを見せつけた。２次キャンプ初日の“デビュー”へ「まずはしっかりタイミングを取る。少しでも日本投手の情報を収集したい」と腕をぶした。

頼もしい仲間と共闘する。昨季１７本塁打、５１打点でチーム２冠のキャベッジから「パワーは僕より上」と絶賛。ブルージェイズ入りした岡本の穴を埋める長距離砲として、助っ人コンビに大きな期待がかかる。ダルベックは「自分とキャベッジのパワーは変わらない。（打席の）左右が違うし打線に２人が並べばチームにとっていいこと」とＤＣ砲の結成に意欲を示した。

来日から約２週間。「ビーフがおいしかったね」とチーム宿舎で宮崎牛に舌鼓を打つなど、新しい環境への順応も進んでいる。覇権奪回の鍵を握る男が、開幕に向けて大きなステップを踏む。