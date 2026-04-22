アクシデントをはねのけた。巨人は２１日の中日戦（長野）に２―１で逆転勝ち。相手先発・金丸の前に序盤こそ苦しめられながらも、０―１の７回無死二、三塁で平山が中前へ２点適時打を放ってひっくり返し、そのまま逃げ切って連敗を２で止めた。阿部監督は「本当ね、素晴らしいゲームだったんじゃないかなと思います。（金丸の球を）前に飛ばせたっていうね。そこがやっぱり大事ですよ」と、勝利の立役者となった平山をたたえ