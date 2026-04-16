巨人の田中将大投手（３７）が１６日の阪神戦（甲子園）に先発し、６回８２球を投げ、７安打３失点と粘投。野茂英雄の記録を超える日米通算２０２勝目を手にした。打線は初回、４番ダルベックが先制の３ラン。幸先よく主導権を握ったがその直後、田中将は４番佐藤輝に内角高めの１４５キロの直球をバックスクリーン右へに運ばれ、すぐさま２点を返された。それでも修正に成功して４回まで無失点。反撃の機会を伺う昨年王者に