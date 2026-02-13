現在スコットランド国内リーグで3位に位置しているセルティック。国内では常勝が義務付けられているクラブだけに、現状の3位は許されない成績だ。



その中で日本人選手の評価も怪しくなってきている。現地メディア『67HailHail』が納得していないのがMF旗手怜央のパフォーマンスだ。



2022年に加入した旗手はやや好不調の波があったものの、好調時はチームでも屈指のテクニシャンとして中盤をリードしてきた。しかし今季はパフォーマンスレベルが低下しているとの評価で、マーティン・オニール率いるチームのスタメンにはふさわしくないと同メディアは見ている。





「今季の旗手は本来の力を発揮できていない。オニールは今後数ヶ月、旗手を外す勇気を持たなければならない。1つ確かなことは、旗手がチームのベストメンバーには入っていないということだ。旗手の将来については多くの議論があり、彼はもう1年以上も迷っているように見える。今の中盤にはカラム・マクレガー、エンゲルス、ナイグレン、マッコーワン、チェンバレン、ベルナルドという層の厚さがある」気になるのはエンゲルスの状態だ。セルティックは11日に国内リーグ第26節でリビングストンFCと対戦して2-1で勝利したが、このゲームでエンゲルスは負傷交代してしまった。旗手はスタメンから外れていたが、エンゲルスに代わって出場している。しかし旗手はこのゲームでPKを与えていて、オニールを納得させるのは厳しいかもしれない。新加入のチェンバレンが決勝ゴールを挙げたが、オニールは旗手の序列についてどう考えているだろうか。