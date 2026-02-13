ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¡Ö10Ç¯¸å¤ËÆ±¤¸¥é¥¤¥Ö¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤
¡ÖHEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE ¡ÁHARMONY STAR¡Á¡×30¼þÇ¯µÇ°Blu-ray
ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤ò¹Ô¤¦¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡£°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖROCK¤ÈLOVE¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ç®µ¤¤È¶½Ê³¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÅöÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤è¤¦¡£
--2026Ç¯¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë(°Ê²¼¡¢ÄÇÌ¾)¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òºÌ¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤Êý¡¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤ä¿·¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òËÂ¤°Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°·Á¤Ç¡ÈÂ¿¤¯¤Î½ä¤ê¹ç¤¤¡É¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(°Ê²¼¡¢FC)¤òÄÌ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â2025Ç¯¤ÎÆÃ¿§¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂç¤¤Ê¼´¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½Õ¤ËFC¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²Æ¤Ë¤Ï¡ÖHEKIRU MAX!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿3Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âFC¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿½é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤È¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
--FC¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢Ëè·îÀ¸ÇÛ¿®¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºòÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø#ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¤Î Talk is my SOUL!!¡Ù¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤è¤ê¿È¶á¤ËÀÜ¤·¤Ê¤¬¤éÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û°ÊÁ°¤Ë¤âÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖFC¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¡£¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
--2025Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä·Þ¤¨¤¿2026Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ØHeart Strike¡Ù¤ÈÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖLOVE¤ÈROCK¡×¤ò¼´¤Ë¡¢²û¤«¤·¤¤³Ú¶Ê¤«¤éºÇ¶á¤Î¶Ê¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHARMONY STAR¡Ù¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î¥¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Öº£¤ÎÇ¯Îð¤ÎÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤ÇPPPH(¥Ñ¥ó¥Ñ¥Ñ¥ó¥Ò¥å¡¼)¤ä¥³¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¶Ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¥º¡¼¥Ã¤ÈÇ®¶¸¤ÎÂ³¤¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHARMONY STAR¡Ù¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2ËçÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØLove and Rock go together¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤Û¤Ü³Ú¤·¤á¤ë¤È¤âÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡ÛÁª¶Ê¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØHEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE¡ÁHARMONY STAR¡Á¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ²Î¤¦³Ú¶Ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²û¤«¤·¤¤¶Ê¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö°Ê¹ß¤ÏÆÃ¤Ë¡¢³èÆ°½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡ÛÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬10Âå¤ä20Âå¤Î¤³¤í¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³1¡Á2Ç¯¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î»×¤¤¤Ë¡¢º£²ó¤â±þ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
--¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Ûº£Ç¯¤Ç32Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤³¤Ø¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Ë³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¤ªÊÖ¤·¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤â´Þ¤á¡¢ºÇ¶á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¼èºà»þÅÀ¤Ç¤Ï)2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Î¸ø±é¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤À¤¤¤Ö¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÉñÂæ±é½Ð¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤é¤º¤Ë¡¢Ìµ»ö¤ËÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢¤¤¤¯¤éÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--2·î14Æü¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ËÍí¤á¤¿ÆâÍÆ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÄÇÌ¾¡Û¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥°¥Ã¥º´Ø·¸¤Ï¡¢¤½¤³¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¤¤¤í¤¤¤í¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ï¤¿¤·¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¿´¤Ë±ÉÍÜÊ¬¤òÊäµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
--2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¡¢ºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤¦¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢Ä¹¤¯°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òºÌ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ð¤«¤ê¡£¥É¥é¥à¤ÎSION¤¯¤ó¤Ï30¼þÇ¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£Èà¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¥Þ¥ê¥ª¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡£SION¤¯¤ó¤¬¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿¿ÍýÉ×¤µ¤ó¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¶õ¹Á¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ª²ñ¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿Æ»Ò¤È¤Î¶¦±é¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤éÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÚÄÇÌ¾¡ÛºòÇ¯¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìµ»ö¡¢¼õ¸³¤Ë¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤é¿´¤Ë±ÉÍÜÊ¬¤òÊäµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
--¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢ºîÉÊ¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÑ²½¤ä¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¶Ê¤¿¤Á¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡Èº£¤ÎÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¡É¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û20¡Á30Ç¯Á°¤Èº£¤òÈæ¤Ù¤¿¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡ºà¤âÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Î®¹Ô¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä²»¿§¤Ç¡¢º£²ó¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²áµî¤Èº£¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÆ±»þ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--º£²ó¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¶Ê¤âÂ¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ø¤¤ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¡ÖÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÚÄÇÌ¾¡Û¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤Î²ÎÀ¼°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤Î²ÎÀ¼¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¤¿¤¤Êý¡¹¤¬º£¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àµ¤»ý¤Á¤Ç¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¿ÈÂÎ¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤«¤é¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯¸å¤ËÆ±¤¸¥é¥¤¥Ö¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»Ñ¤Ïº£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡¢ÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¤È¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤ï¤¿¤·¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç°ì½ï¤Ë¡ÈÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¤â¡¢°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹
--¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¡ØHeart Strike¡Ù¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢°ìÈÖ¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤ÆÇ®¤¤º²¤ò¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤â¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò¹þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¡ÖÄÇÌ¾¤Ø¤¤ë30¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡ØHEKIRU SHIINA 30th ANNIVERSARY LIVE¡ÁHARMONY STAR¡Á¡Ù¡×¤òBlu-ray¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë²ñ¾ìÈÎÇä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÄÇÌ¾¡Û¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2004Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¡ØHekiru Shiina 10th Anniversary Tour version BEST 2004.1.1@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù°ÊÍè¤À¤«¤é¡Ä¤¨¤Ã!?Ìó22Ç¯¤Ö¤ê!!??¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥ÖºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆDVD¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Blu-ray¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ïº£²ó¤¬½é¤Ç¤¹!!ºòÇ¯¤â¡¢¡ØBaby blue eye¡Ù¤Î½é¥ì¥³¡¼¥É¡¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£º£²ó¤ÎBlu-ray¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£30Ç¯°Ê¾å³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À½é¤á¤Æ¤òÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢¥é¥¤¥ÖBD¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡§Ä¹ß·ÃÒÅµ
