開催中のミラノ・コルティナ五輪は連日激闘が繰り広げられ、テレビ各局の取材にも力が入る。2月10日の『news zero』（日本テレビ系）では、元日本テレビアナウンサーの藤井貴彦が、五輪選手にインタビューをおこなったが、思わぬ波紋を呼んでいる。

この日、スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅や小林陵侑など4選手に、藤井が中継で話を聞いたのだがーー。

「藤井さんは『前回、高梨選手は北京五輪で必要以上に謝っていましたし、誰も責めていなかったんですけど、今回の銅メダルでリベンジを果たせたか、小林選手、代わりに答えていただけますか？』と、小林さんに質問したのです。

高梨さんは、2022年の北京五輪混合団体でスーツ規定違反で失格になった過去があったため、小林さんは困惑した様子を見せつつも、今回の高梨さんの活躍を語っていました。

さらに、藤井さんは『高梨選手、聞いてどうでしたか？』と本人にも話を振りました。銅メダルで盛りあがるタイミングで、4年前のできごとを蒸し返す藤井さんの質問が、SNSで物議を醸してしまいました」（芸能記者）

実際、藤井の高梨に対する “失礼インタビュー” に関して、Xでは

《藤井アナ、あとでちゃんと高梨選手に謝ってね。失礼だったししつこかったですよ！》

《今回のオリンピックで4人が銅メダルで喜んでいるのに高梨沙羅さんの北京オリンピックの事ばかり最後まで聞いて…あり得ないと思います》

など、厳しい声があがっている。『news zero』では、9日に「嵐」の櫻井翔が高梨と対談をおこなったが、放送後のXでは

《櫻井キャスターによる高梨沙羅選手へのインタビュー 高梨選手へのリスペクトは勿論のことこれまでの歩みや想いに寄り添うところが翔さんだなぁと》

といった、櫻井の取材を評価する声が聞かれていた。

「櫻井さんは2014年のソチ五輪で初めて高梨さんを取材して以降、約12年にわたってインタビューしていることもあり、何気ない質問からも高梨さんに対する敬意を感じる人が多かったようです。

櫻井さんは2008年の北京五輪でメインキャスターを務め、五輪のたびに現地へ足を運ぶことも多く、スポーツ選手へのインタビューも安心して見られるのかもしれません」（前出・芸能記者）

藤井は、2024年4月から『news zero』の月曜日から木曜日のメインキャスターを担当。櫻井とは2月8日の衆議院選挙の特別番組『zero選挙2026』でともにメインキャスターを務めるなど、日本テレビの “顔” といえる存在だ。

「日本テレビ時代、スポーツ中継の経験もある藤井さんですが、五輪取材では櫻井さんのほうが経験豊富なのでしょう。

櫻井さんは、インタビュー前に選手に関する過去の記事や出演した番組をくまなくチェックするなど、地道な下調べを欠かさないことで知られています。

選手に対する質問の仕方や寄り添い方など、細かい部分で藤井さんと櫻井さんで明暗が分かれたのかもしれません」（同）

報道番組の顔として、藤井には五輪取材でも頼れる姿を見せてほしい。