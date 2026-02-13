この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「人に尽くすのはもう禁止！手に入る人間関係と「心理的メリット」がコレ」と題した動画を公開。多くの人が美徳と考えがちな「人に尽くす」行為に潜むデメリットを指摘し、それをやめた先に待っている肯定的な未来について解説した。

動画でRyota氏は、人に尽くす行為が必ずしも良い結果を生まない現実を指摘する。尽くすことが自分を疲弊させたり、人間関係において「ちょっと苦手な人」を引き寄せたりするケースが多いと語る。特に問題なのが、利益追求型の「ずるい人（テイカー）」の存在だ。彼らは損得で物事を判断し、尽くしてくれる人を「奪える」対象と見なして近づいてくる。しかし、尽くすのをやめると、彼らは「もう奪えないんだと思って一気に離れてきます」と、人間関係が健全化する第一歩になると説明した。

さらに、尽くしすぎる人は「自己犠牲的な傾向」に陥りやすいと警鐘を鳴らす。これは、自分の感情やキャパシティを無視してでも他者のために行動してしまう状態で、Ryota氏は「自分のこの身を削ってでも誰かを助けるっていうのはアンパンマンと一緒なんですよ」と例え、最終的に自分が弱ってしまう危険性を説いた。尽くすことをやめれば、こうした自己犠牲の連鎖から抜け出し、自分自身の時間やお金といったリソースを取り戻せるという。Ryota氏は「自分に時間とお金が使えるようになる」ことで、自己成長や本当に大切な人との関係構築にエネルギーを注げるようになり、人生が楽しくなっていくと述べた。

最後にRyota氏は、尽くすことをやめることで、他者との間に健全な「境界が持てる」ようになり、「自律性が回復する」と結論づけた。他人の要求に応えることばかりを考えるのではなく、「私はこれがしたい」という自分の意思で行動を選択できるようになることが、より良い人生につながるというメッセージで動画を締めくくった。

