ヤニス欠場でフォックスが代替選出、パウエルがワールドチームへ／NBAオールスターゲーム2026

2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」へ出場する選手ならびにチームロスターの変更を発表した。

アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成される「ワールドチーム」で、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が右ふくらはぎ負傷のため欠場となり、代役でサンアントニオ・スパーズのディアロン・フォックスが選出。

フォックスは「USAストライプス」へ加入。そのため、ジャマイカと繋がりを持つノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）が「ワールドチーム」へ移動することとなった。

28歳のフォックスは、サクラメント・キングス在籍時の2022－23シーズン以来、3年ぶり通算2度目のオールスター入り。190センチ83キロのポイントガードは、ウェスタン・カンファレンス2位の38勝16敗（12日終了時点）を残すチームで45試合へ出場し、平均32.0分19.4得点3.8リバウンド6.3アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率48.4パーセントを残している。

最新版のロスターとチーム分けは下記のとおり（選手の並びはファミリーネームのアルファベット順、所属チーム名は略称、*=ケガのため欠場、※=代替選出）。

◆■NBAオールスターゲーム2026 最新版ロスター

・USAスターズ



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



デビン・ブッカー（サンズ）



ケイド・カニングハム（ピストンズ）



ジェイレン・デューレン（ピストンズ）



アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



チェット・ホルムグレン（サンダー）



ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



タイリース・マクシー（シクサーズ）

・USAストライプス



ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



ジェイレン・ブランソン（ニックス）



ケビン・デュラント（ロケッツ）



ディアロン・フォックス（スパーズ）※



ブランドン・イングラム（ラプターズ）※



レブロン・ジェームズ（レイカーズ）



カワイ・レナード（クリッパーズ）



ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



ステフィン・カリー（ウォリアーズ）*

・ワールドチーム



デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）



ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）



ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）



ノーマン・パウエル（ヒート／ジャマイカ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ／トルコ）※



パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）



カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／ドミニカ共和国）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）



ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）*



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）*

【動画】ウォリアーズ戦で27得点を奪ったフォックス





