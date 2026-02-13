ヤニス欠場でフォックスが代替選出、パウエルがワールドチームへ／NBAオールスターゲーム2026
2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」へ出場する選手ならびにチームロスターの変更を発表した。
アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成される「ワールドチーム」で、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が右ふくらはぎ負傷のため欠場となり、代役でサンアントニオ・スパーズのディアロン・フォックスが選出。
フォックスは「USAストライプス」へ加入。そのため、ジャマイカと繋がりを持つノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）が「ワールドチーム」へ移動することとなった。
28歳のフォックスは、サクラメント・キングス在籍時の2022－23シーズン以来、3年ぶり通算2度目のオールスター入り。190センチ83キロのポイントガードは、ウェスタン・カンファレンス2位の38勝16敗（12日終了時点）を残すチームで45試合へ出場し、平均32.0分19.4得点3.8リバウンド6.3アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率48.4パーセントを残している。
最新版のロスターとチーム分けは下記のとおり（選手の並びはファミリーネームのアルファベット順、所属チーム名は略称、*=ケガのため欠場、※=代替選出）。
◆■NBAオールスターゲーム2026 最新版ロスター
・USAスターズ
スコッティ・バーンズ（ラプターズ）
デビン・ブッカー（サンズ）
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
ジェイレン・デューレン（ピストンズ）
アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）
チェット・ホルムグレン（サンダー）
ジェイレン・ジョンソン（ホークス）
タイリース・マクシー（シクサーズ）
・USAストライプス
ジェイレン・ブラウン（セルティックス）
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
ケビン・デュラント（ロケッツ）
ディアロン・フォックス（スパーズ）※
ブランドン・イングラム（ラプターズ）※
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
カワイ・レナード（クリッパーズ）
ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）*
・ワールドチーム
デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）
ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）
ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）
ノーマン・パウエル（ヒート／ジャマイカ）
アルペレン・シェングン（ロケッツ／トルコ）※
パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）
カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／ドミニカ共和国）
ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）
ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）*
シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）*
【動画】ウォリアーズ戦で27得点を奪ったフォックス