ヤニス欠場でフォックスが代替選出、パウエルがワールドチームへ／NBAオールスターゲーム2026

　2月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」へ出場する選手ならびにチームロスターの変更を発表した。


　アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成される「ワールドチーム」で、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）が右ふくらはぎ負傷のため欠場となり、代役でサンアントニオ・スパーズのディアロン・フォックスが選出。


　フォックスは「USAストライプス」へ加入。そのため、ジャマイカと繋がりを持つノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）が「ワールドチーム」へ移動することとなった。


　28歳のフォックスは、サクラメント・キングス在籍時の2022－23シーズン以来、3年ぶり通算2度目のオールスター入り。190センチ83キロのポイントガードは、ウェスタン・カンファレンス2位の38勝16敗（12日終了時点）を残すチームで45試合へ出場し、平均32.0分19.4得点3.8リバウンド6.3アシスト1.3スティールにフィールドゴール成功率48.4パーセントを残している。


　最新版のロスターとチーム分けは下記のとおり（選手の並びはファミリーネームのアルファベット順、所属チーム名は略称、*=ケガのため欠場、※=代替選出）。


◆■NBAオールスターゲーム2026 最新版ロスター

・USAスターズ

スコッティ・バーンズ（ラプターズ）

デビン・ブッカー（サンズ）

ケイド・カニングハム（ピストンズ）

ジェイレン・デューレン（ピストンズ）

アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）

チェット・ホルムグレン（サンダー）

ジェイレン・ジョンソン（ホークス）

タイリース・マクシー（シクサーズ）


・USAストライプス

ジェイレン・ブラウン（セルティックス）

ジェイレン・ブランソン（ニックス）

ケビン・デュラント（ロケッツ）

ディアロン・フォックス（スパーズ）※

ブランドン・イングラム（ラプターズ）※

レブロン・ジェームズ（レイカーズ）

カワイ・レナード（クリッパーズ）

ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）

ステフィン・カリー（ウォリアーズ）*


・ワールドチーム

デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）

ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）

ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）

ジャマール・マレー（ナゲッツ／カナダ）

ノーマン・パウエル（ヒート／ジャマイカ）

アルペレン・シェングン（ロケッツ／トルコ）※

パスカル・シアカム（ペイサーズ／カメルーン）

カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／ドミニカ共和国）

ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）

ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）*

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）*



