「エンクミ」の愛称で親しまれる遠藤久美子（47）が2月4日の「相棒」（テレ朝系）に出演。小料理屋を営む陰のある母親役で話題に。

【画像】38歳までノースキャンダル…エンクミを射止めた46歳男性



母親役が板についてきた（「未来のムスコ」HPより）

「21年前の『相棒』出演では学生役でしたから隔世の感もありますが、面影の残る可愛さにネットは歓喜の声で溢れた」（放送記者）

美少女ブーム真っただ中にデビュー

遠藤は東京出身。17歳の時にマクドナルドのCMに起用され「大きな瞳と太い眉、キュートな笑顔」で一躍、注目された。

「ゴクミ（後藤久美子）が作った美少女ブーム真っただ中に現れ、広末涼子・内田有紀と共にショートヘアアイドルと呼ばれた」（同前）

高校在学中、TVドラマ「冠婚葬祭部長」（TBS）で女優デビュー。「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」（日テレ）などバラエティでも才能を開花させた。

「ハスキーな声と天然ボケのキャラで好感度もアップしてCMでも活躍。バンドのボーカルで活動したこともあった」（芸能記者）

デビュー16年の2011年、事務所を退所してフリーとしての活動を開始。

「女優専念のための決断で、自ら名刺を作り営業からギャラ交渉までした。テレ朝のドラマ『警視庁捜査一課9係』で共演の渡瀬恒彦が心配して事務所入りを薦め、新たに東宝芸能に所属した」（元テレビ誌記者）

スキャンダルとは無縁だったが…

その後は映画・ドラマ・舞台でキャリアを積む。

「松平健などベテランに揉まれ芸を磨いた。『エンクミから卒業して役のイメージの強い女優になりたい』という思いがあった」（同前）

30歳を過ぎてもスキャンダルとは無縁で、トーク番組では結婚話を振られるのがお決まりに。

「自分のことがつまらない。だから付いてきてくれる人がいない。休日は散歩、と話していた」（別の放送記者）

アラフォーで“一目惚れ”の相手と結婚

そんな彼女が結婚を発表したのは16年。38歳の時だった。

「1歳年下の映画監督・横尾初喜氏が相手。出演した『田沼旅館の奇跡』で監督助手をしていた横尾に遠藤が一目惚れして交際スタート。『初めてビビッときた』相手と交際7カ月で結婚。2人の男の子を出産した」（同前）

横尾が監督した自伝的映画「こはく」にも遠藤は主人公の妻役で出演。

「横尾のインスタにはおどけた遠藤もちょくちょく登場。仲の良さは人も羨むほど」（映画関係者）

今期は23年ぶりTBSの連ドラ出演となる「未来のムスコ」で、物語のキーマンの母親役を務める。

「独身時代は『子供を見つめる目がわからなかったが、母親になって初めてわかった』と自信を覗かせていた」（映画誌記者）

ビビビのエングミでエンクミを卒業、新たな輝きを放っている。

