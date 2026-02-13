ダイショー 使い切りタイプのたれ 韓国メニュー用調味料も

ダイショーは2026年春夏小売用新製品第1弾を2月1日から発売した。精肉売場向け製品では、使い切りタイプの焼肉のたれ3品や本格的な韓国メニューが楽しめる専用調味料3品などを提案する。

精肉売場向けでは「焼肉一番」から「3種の果汁の醤油だれ」「3種の香味野菜の味噌だれ」「柚子胡椒のさっぱり塩だれ」を新発売した。いろいろな種類の肉の特徴、うまみに合わせた使い切りタイプのたれを提案する。

「醤油だれ」は牛バラや豚ロースに加え、鶏ももなどに、「味噌だれ」は牛ホルモンやラムなどに、「塩だれ」は牛タンや豚バラ、豚トロ、鶏もも、鶏セセリなどに合う。3品ともに80g、税込み希望小売価格129円。

本格的な韓国メニューを楽しむことができる専用調味料「韓meat（ハンミート）」シリーズを新たに投入。既存品をリニューアルした「サムギョプサルの素」「ヤンニョムチキンの素」「タッカルビの素」を同シリーズから発売した。規格を一新し、統一感のあるパッケージに変更して需要拡大を図る。3品ともに2〜3人前、同259円。

「三代目たいめいけん茂出木浩司シェフ監修」シリーズも投入し、3品を新発売した。「ハンバーグの素」はひき肉と水だけでも簡単に成型でき、ふっくらジューシーに仕上がる。ハンバーグ3〜4個分、同216円。「煮込みハンバーグソース」は大人向けの本格的なソース。3〜4人前、同248円。「ポークソテーの素」は豚ロース肉を使った同店の人気メニューを作れる。3〜4人前、同270円。

「赤から監修台湾春雨炒め用セット」はフライパン一つで作れる辛旨スタミナメニュー。3〜4人前、同280円。石川県金沢市のソウルフードを楽しめる「とんバラ焼の素」とエスニックな情緒にあふれる一皿を楽しめる「ガパオライスの素」も発売した。2品ともに2〜3人前、同270円。