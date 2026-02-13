自分では気づかないうちに、「清潔感」や「若々しさ」を一気に失ってしまう――その原因が、実は“老眼しぐさ”だとしたらどうでしょうか。服装や身だしなみに気を配っていても、目の老化への無自覚な対応が、周囲に「老けた」「仕事ができなさそう」という印象を与えてしまうことがあります。あなたは大丈夫ですか。話題の書籍『100歳アイ』から、抜粋・再編集し、見落とされがちな“老眼の落とし穴”を解説します。

老眼のあなたは周囲からどう見える？

目の老化は、あなた自身の生活や感じ方だけでなく、周囲の人があなたに抱くイメージまで「老人化」させてしまうおそれがあります。

まず、老眼の症状が現れた人には特有の「老眼しぐさ」があります。たとえば、「何度も眼鏡をかけたり外したりする」しぐさ。あるいは、文字を読むために腕を思いっきり伸ばして、目から少しでも遠ざけようとするしぐさ。ものを見るために目を細めたり、しかめたりするしぐさ。

「目と文字のちょうどいい距離を探して手を伸ばしたり縮めたりする」という派生型や、「眼鏡を外し、背中を反らしながら腕を伸ばす」といった合わせ技もよく目にします。

「老眼しぐさ」ですべてが台無しになりかねない

私が老眼を専門にしている眼科医だから、という面もあるかもしれませんが、若々しく、バリバリと活躍されていて、お目にかかるのを楽しみにしていた方と初めて会ったときにこんなしぐさを見せられると、突然老人っぽく見えて少しがっかりしてしまうことがあります。

すてきに年齢を重ねていても、できれば年齢より若く見られたいのが多くの人の願いでしょう。服装、持ち物、お肌のケア、ヘアスタイル、女性の方ならメイクやウィッグなどで若々しい身なりを整えていても、「老眼しぐさ」ですべてが台無しになりかねません。正しい老眼対策をすればいいだけなのに……と、とてももったいなく感じます。

目の老化は、あなたから「清潔感」も奪ってしまいます

さらに恐ろしい事実をお伝えします。目の老化は、あなたから「清潔感」も奪ってしまいます。

見た目で相手に与える印象の中で、ファッションセンスや持ち物の高級さ以上に重要なのが、清潔感ではないでしょうか。男性なら、ひげのそり残しや処理しきれていない鼻毛・耳毛など。女性ならファンデーションや口紅の塗りむらや眉の書き損じ。あるいは、着ている服の襟や袖口のほつれや汚れ、雑に切られた爪……。老化への対策が不十分な目は、清潔感を大きく左右するこれらのポイントをしばしば見逃します。

実際に不潔なわけではなくても、このような小さなポイントを見逃したまま他人と会ってしまうと、相手に与える印象は大幅に悪化します。「年寄りっぽい」だけでもイヤなのに、「不潔」というイメージまで付いてくるのは願い下げですよね。

最近、仕事のスピードがめっきり遅くなっていませんか？

周囲からのイメージを低下させるのは、しぐさや外見だけではありません。

あなたの周囲にこんな人はいないでしょうか。あるいは、あなた自身がこうなってはいないでしょうか。

・仕事上の書類やメールに誤字脱字が目立つ

・仕事のスピードがめっきり遅くなっている

・SNSへの書き込みやLINEのメッセージが書き違いや変換ミスだらけ

・返信内容が何だかとんちんかん（メールの内容を理解できてないの？）

このような状態に陥る原因は、大きく二つ考えられます。一つは、目の老化によってそもそも文字がはっきりと見えていないこと。もう一つは、老眼によって脳が疲労し、集中力が大幅に低下していることです。いずれも、目の老化に正しく対応できていないことに起因しています。

中には、さすがに自分自身でも「ミスが多いな」と気づく人もいます。「これではいかん」としっかりチェック……してみても、文字はよく見えず、集中力も散漫な状態。時間ばかりかかって結局は「ここ、間違ってますよ」と指摘され、ガクッと肩を落とす、といったことになりがちです。

間違いだらけの文章や遅すぎる仕事に接した人は、「目の老化が原因だな」とは思いません。その人が全体的に老化し、正しい文章を書いたり、相手の文章を理解したり、素早く思考したりする能力を失ってしまったと判断するでしょう。

大切な友人や仕事仲間が、あなたに仕事を依頼したり、お出かけに誘ったり、大事なことを相談しようと思ったとき。「いや待てよ。最近のあの人は老化が激しいから、ちょっとどうだろう？」と逡巡され、敬遠されてしまうのは、とても悲しいことです。

目の老化への正しい対策ができていないと、周囲からあなたへの評価がとても不当なものになってしまう可能性があります。一日も早く正しい老眼対策をとることが、あなたの今後の人間関係を盤石にしてくれるはずです。