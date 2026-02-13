【雲取賞】羽田盃前哨戦にマクリールなどJRA馬4頭
2月18日（水）に大井競馬場で行われる雲取賞（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●JRA所属馬
ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）津村明秀
トリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）松山弘平
マクリール（牡3・美浦・手塚貴久）C.ルメール
リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
●地方所属馬
アヤサンジョウタロ（牡3・船橋・齊藤敏）野畑凌
エンドレスソロウ（牡3・大井・坂井英光）石川倭
ジーティートレイン（牡3・大井・中道啓二）和田譲治
ジャスティス（牡3・大井・宗形竹見）達城龍次
ゼーロス（牡3・大井・荒山勝徳）笹川翼
デンテブリランテ（牡3・大井・阪本一栄）吉井章
ナインフォルド（牡3・大井・藤田輝信）本田正重
プロローク（牡3・大井・澤佳宏）藤田凌
ポッドフェスタ（牡3・大井・的場直之）矢野貴之
モコパンチ（牡3・船橋・矢野義幸）秋元耕成
ロウリュ（牡3・大井・森下淳平）吉原寛人
ロードレイジング（牡3・川崎・加藤誠一）御神本訓史