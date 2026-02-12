¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー ¥É¥êー¥à¥ï¥¯¥ï¥¯¥é¥ó¥É¡×¥ì¥Ýー¥ÈÌµÎÁ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーÂçÎÌ¥²¥Ã¥È¡ª Ì´¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¿
¡¡2·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Í³ÚÀ½²Û¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー ¥É¥êー¥à¥ï¥¯¥ï¥¯¥é¥ó¥É¡×¤¬Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¡Ö²¼ËÌÂô ADRIFT¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢³«ºÅÁ°Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤¼¤§¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬Æ±¼Ò¼ÒÄ¹¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ë¤Æ¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È
²¼ËÌÂô ADRIFT¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー ¥É¥êー¥à¥ï¥¯¥ï¥¯¥é¥ó¥É¡×¤¬½Ð¸½¡ª ¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥Í¥ª¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ï¡¢Í³ÚÀ½²Û¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²Ï¹ç Ã¤¿®¡Ê¤«¤ï¤¤ ¤¿¤Ä¤Î¤Ö¡Ë»á¤Î°§»¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«Ëë¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡×¤È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤«¤é°ìÌöÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥º¡Ö°ìÌÜ¤ÇµÁÍý¤È¤ï¤«¤ë¥Á¥ç¥³¡×¤ò½é¤á¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿2013Ç¯°ÊÍè¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤ËµÁÍý¥Á¥ç¥³Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦²Ï¹ç¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤ëÇ¯¤ò¶¤Ë¡ÈµÁÍý¥Á¥ç¥³¡É¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ÷¸þ¤¤òÊ§¿¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¡¢2026Ç¯¤Î´ë²è¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö³Ú¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤¼¤§¡£¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー ¥É¥êー¥à¥ï¥¯¥ï¥¯¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤4¤Ä¤Î¥²ー¥à¡×¤ò¸·Áª¤·¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Í³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²Ï¹ç Ã¤¿®¡Ê¤«¤ï¤¤ ¤¿¤Ä¤Î¤Ö¡Ë»á
¡ÖGREAT¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡ª
¡¡Â³¤±¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÉôÄ¹¡¦¿ùÅÄ ¾½ÍÎ¡Ê¤¹¤®¤¿ ¤¢¤¤Ò¤í¡Ë»á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥êー¥à¥é¥ó¥É¡×²ñ¾ì¤äÍ³ÚÀ½²Û¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¦Ä¾±ÄÅ¹¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡ÖGREAT¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤Î¡ÖÀ¸¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー GREAT SELECTIONS¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»þ´ü¤Î¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¡¢º£Ç¯¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¼ï¥¢¥½ー¥È¤ÇÅ¸³«¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ï¥¹¥¤¥¹»º¤Î´õ¾¯¤Ê¥ß¥ë¥¯¤À¤È¤¤¤¦¥á¥É¥¦¥ß¥ë¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¯¿¼¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®ー¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¡£´Å¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â»ÀÌ£¤¬¤¢¤ë¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Í³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô ÉôÄ¹¡¦¿ùÅÄ ¾½ÍÎ¡Ê¤¹¤®¤¿ ¤¢¤¤Ò¤í¡Ë»á
¡ÖÂç¤¤¯¤ÆÀÚ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥Æ¥êー¥Ì·¿¤ò²þÎÉ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¾®·¿²½¡õ2¼ï¤Î¥¢¥½ー¥È¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーÆÃÍ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤á¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーGREAT ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ë¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥ÀーÎ®¤ËÉ½¸½¡£¼«¼ÒÀ½Â¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤È¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤«¤Ä¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥Ù¥ë¥®ーÀ½Â¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£Ãæ¿È¤Î¥Ùー¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¥¯¥êー¥à¤«¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÌÜ»Ø¤»¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¡ª ³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥êー¥à¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢4¤Ä¤Î¥²ー¥à¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀéËÜ°ú¤¡×¡¢¡Ö¥¨¥¢ー¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡¢¡Ö¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡×¡¢¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¡×¤Î½çÈÖ¤Ë¥²ー¥à¤ò½ä¤ê¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³Æ¥²ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Ç¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¹ç·×20¸Ä¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥êー¥à¥é¥ó¥É¡×¤Ï»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Î½µËö¤Ï²¼ËÌÂô¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
º×¤ê¤ÎÄêÈÖ¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÀéËÜ°ú¤¡×¡£¥Ò¥â¤ò¿¨¤Ã¤Æ¶ãÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï±¿¤òÅ·¤ËÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤Ï4¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿
¶¯É÷¤ËÉñ¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ÎÂÞ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¢ー¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡£¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤ËÉª¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤È¥êー¥Á¤¬Â¤ê¤ºÆñ¤·¤¤¡£É®¼Ô¤Ï3¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿
¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡£60ÉÃ´Ö¼«Í³¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥ëー¥ë¤À¤¬¡¢¥¢ー¥à¤¬¾å²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â10ÉÃ¶á¤¯¤Ï¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢3¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤È¤³¤í¡£É®¼Ô¤Ï10¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿
ºÇ¸å¤ÏÍ·µºµ¡¤Î²Ö·Á¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¡£¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢¼«Æ°Åª¤Ë»ß¤Þ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç±¿Ç¤¤»¤À¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç20¸Ä¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£É®¼Ô¤ÏÌÜ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ3¸Ä¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿
4¤Ä¤Î¥²ー¥à¤òÍ·¤Ó½ª¤¨¤ë¤È¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¶ÌÆþ¤ì¤è¤í¤·¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥Àー¤ò¿ô¤¨¤Ê¤¬¤éÂÞµÍ¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¹ç·×20¸Ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
(C)YURAKU CONFECTIONERY CO.,LTD.