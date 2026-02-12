月刊TVnavi＆SMILE＆映画＆ステージの公式Xが更新。『STAGE navi』にて表紙・裏表紙を飾ったSixTONESの裏表紙撮影の裏話と過去ショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【画像】SixTONES 6人の肩組み笑顔ショット（2026年＆2018年）／“ファンに手を差し出す”イメージで撮影した『STAGE navi』表紙

■黒スーツで肩を組み、2018年の並びを再現したSixTONES

公開された裏表紙は、6人が肩を組み、カメラを見つめる笑顔ショット。下に構えられたカメラを覗き込むような姿勢で、ナチュラルな表情を浮かべている。

黒スーツで統一したスタイリッシュな装いながらも、和気あいあいとした空気感が漂う1枚だ。

このカットは、2018年に6人が同誌ではじめて表紙を飾った際と同じ並びとポーズを再現したものだという。

当時の東京タワーを背景にした写真もあわせて紹介され、フレッシュな空気感と現在の成熟した雰囲気を対比して楽しめる構成となっている。

今回の投稿に、SNSでは「エモすぎる」「胸熱」「みんな素敵な年齢の重ね方してる」「今も昔もかわいい」「みんなめっちゃ大人になったな…」といった声が寄せられている。

■“ファンに手を差し出す”イメージをテーマに撮影した表紙カット