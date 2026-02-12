【スタバ】ミルクプリン×白桃ジュレ×桜ソース　春限定フラペチーノなど3品を発売

コーヒーチェーン大手の「スターバックスコーヒー」は2月18日、期間限定で桜をテーマにしたドリンク3種類を発売する。

日本のスターバックスでは2002年から、春の恒例企画として「SAKURAシーズン」を展開。桜をモチーフにしたドリンクやフード、グッズを販売しており、今年も春の訪れを感じさせる商品が登場する。

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

【1】桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ

テイクアウト687円／店内700円

【2】桜 咲くよ ラテ（Hot／Iced）

テイクアウト618円／店内630円

【3】桜 咲くよ 白桃 ソーダ

テイクアウト579円／店内590円

【この記事の画像(4点)を見る】スターバックス「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」、対象商品の購入でもらえる桜のスマホ用壁紙

2026年のドリンクは3種類を展開。白桃＆桜の味わいを楽しめるフローズンドリンクとソーダ、さくらとミルクの味わいのラテを取りそろえる。

◆桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ

白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃ベースのフラペチーノを合わせた一杯。カップの内側には桜風味のソースをあしらい、ホイップクリームの上には桜の花びらをイメージした2色のさくらフレーバーシェイブをトッピングした。

ミルクプリンの食感と白桃のとろりとした甘みが重なり、飲み進めるにつれて桜ソースが混ざり合い、ほのかな桜の風味が広がる。

今年はカスタマイズにも対応する。白桃の味わいをよりすっきり楽しみたい場合は「桜ソースなし」、桜風味を強めたい場合は「桜ソース追加（＋55円）」が選択できる。

【画像】桜咲くよ白桃ソーダ、桜咲くよラテ

◆桜 咲くよ 白桃 ソーダ

白桃ジュレとソーダを合わせ、白桃と桜の風味を同時に楽しめる炭酸ドリンク。夜桜をイメージした「ピーチフレーバーシロップ」を使用し、さくらや白桃に加え、ラベンダー、カシス、バニラの香りを重ねた。

◆桜 咲くよ ラテ

さくらとミルクのやさしい味わいが広がるラテ。見た目にも春らしさを演出し、バリスタが2色のフレーバーシェイブとチョコレートソースで桜の木を描く。ホット、アイスの両方を用意する。

〈スマートフォン用壁紙のプレゼントも〉

スターバックスリワード会員は、上記3商品を含む対象商品を購入すると、オリジナルのスマートフォン用壁紙がもらえる。