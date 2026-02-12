女子生徒にわいせつな動画を送らせて拡散するなどしたとして、警視庁は１２日、日本大学第三高校（東京都町田市）の硬式野球部の男子部員２人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造や提供）容疑で東京地検立川支部に書類送検した。

動画は二十数人の部員の間に広まっていたことも判明。昨夏の甲子園で準優勝した強豪野球部を巡る事件に、生徒からは戸惑いの声が上がった。

捜査関係者によると、部員の１人は昨年３〜４月、知り合いの女子生徒に本人のわいせつな画像や動画を３回にわたってＳＮＳで送らせ、同４〜６月に動画１点を、もう１人の部員に提供した疑い。動画を受け取った部員は同５〜１０月、他の部員らに動画を提供した疑いがある。

２人は任意の調べに、いずれも容疑を認め、「やってはいけないことをやってしまった。（女子生徒に）謝罪したい」「軽率な行動だったと反省している」などと話しているという。

画像や動画を送らせた部員は、女子生徒に「絶対に消す」と言っていたが、動画は野球部内でＬＩＮＥなどを通じて拡散し、昨年１０月までに部員二十数人が受け取っていたという。

同庁は動画を受け取った部員のうち、十数人が拡散に関与したとみて、同法違反容疑で調べている。

事件は同年１０月下旬、女子生徒の保護者が「娘のわいせつな動画が拡散しているようで心配だ」と同庁に相談して発覚した。

◇

同校では１２日朝、鈴木教郎（のりお）教頭が報道陣の取材に応じ、「（事件について）事実として認識しているが、生徒のプライバシーもあり、説明は差し控える。野球部の今後の活動については対応を検討中だ」と述べた。その上で、「再発防止や生徒の心のケアをしっかりとやっていく」と話した。

同校の硬式野球部は１９２９年に創部。春夏通じて甲子園に計４０回出場している。夏は２００１年と１１年、春の選抜は１９７１年に優勝し、プロ野球選手も多く輩出してきた名門校だ。

昨夏の甲子園に応援に行ったという同校１年の男子生徒（１６）は「日大三高と言えば野球部。甲子園に出るのを楽しみにしている生徒は多い。大会に出られなくなったらショックだ」と話した。

別の１年生の男子生徒（１６）は「選手たちは、まじめに野球に打ち込んでいると思っていた。一からやり直して信頼を取り戻すしかない」と話した。

日本高校野球連盟（大阪市）は１２日、取材に対し、「昨年１２月中旬に東京都高野連を通じて、事件の概要の報告があった。今後、学校から提出される報告書に基づいて対応を検討することになる」としている。

子どもとＳＮＳの問題に詳しい兵庫県立大の竹内和雄教授（生徒指導論）は「若い世代はスマートフォンで日常的に画像を送信し合っており、危機感が希薄になっている。画像は簡単に拡散してしまうため、誰もが加害者にも被害者にもなり得る。子どもたちに、その危険性を教えることが急務だ」と指摘している。