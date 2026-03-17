夏の甲子園大会で準優勝経験のある延岡学園高（宮崎県延岡市）の野球部員が昨年、女子生徒とのビデオ通話で裸になるよう求め動画を作成したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで家裁送致されていたことが17日、同校や宮崎地検への取材で分かった。部員は今年2月、鹿児島家裁（高木俊明裁判官）の少年審判で保護観察処分の決定を受けた。同校によると、昨年3月、部員が通話中に女子生徒に上半身裸になるようしつこく要