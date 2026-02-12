この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「マンションのランニングコストが以前より高くなった」と感じている方は多いのではないでしょうか。人件費や資材の高騰、インフレの波は、マンション管理の世界にも確実に押し寄せています。

今回は、株式会社さくら事務所 取締役副社長COOの山本直彌さんと、らくだ不動産株式会社のエージェントであり自らもマンション理事長を務める鈴木成禎さんが、管理費・修繕積立金の最新相場と、資産価値を左右する「管理組合の姿勢」について解説します。

◾️新築マンションの衝撃：管理費だけで「平米500円」の時代へ

2025年以降に供給される新築マンションでは、管理費の設定が驚くほど高騰しています。

・ 相場の激変

かつては平米200円台が一般的でしたが、現在は平米500円前後が当たり前の水準になりつつあります。

・ 具体的な金額感

70平米の部屋であれば、管理費だけで月額3万5,000円。ここに修繕積立金が加わると、ランニングコストは月4万円～5万円を超えることも珍しくありません。

鈴木さんは「新築、中古問わずランニングコストは上昇傾向にあり、特に新築の管理費設定には現場でも驚きを感じる」と語ります。

◾️物件タイプ別のコスト格差とその要因

物件の形態や築年数によって、コストの構造は大きく異なります。

・ タワーマンションの場合

付属施設や機械設備が多いため、維持管理費が高くなる傾向にあります。平米300円～400円台も珍しくありません。

・ 一般的な板状マンションの場合

設備がシンプルでスケールメリットも出しやすいため、平米200円台に抑えられている物件が目立ちます。

・ 築浅 vs 築古の格差

築浅は人件費高騰の影響で管理費が高めに設定される傾向がありますが、積立金は「段階増額方式」により初期は安くなっています。一方、築古は管理費こそ据え置かれているものの、老朽化対策で積立金が跳ね上がっているケースが多く見られます。

山本さんは「管理会社から2割程度の値上げ要請を受けている大規模マンションも増えており、手をつけていない組合は貯金を食いつぶしている可能性がある」と指摘します。

◾️「安すぎる積立金」がもたらす資産価値下落のリスク

立地が良い物件ほど、実は「積立金不足」というリスクを放置しがちです。

・ 立地による盲点

場所が良ければ積立金が安いままでも売れてしまうため、値上げの議論が後回しになる傾向があります。

・ AIが「管理不足」を見抜く時代

近年、AIやネット情報の普及により、個人が「長期修繕計画の見直し履歴」などに簡単にアクセスできるようになりました。

・ 風評被害の懸念

「5年以上計画が見直されていない」「将来の赤字が確定している」という事実は、即座に売却価格や流通性に悪影響を及ぼします。

「立地が良くても、修繕が適切に行われていないマンションは『危ない』というレッテルを貼られ、将来的に売りにくくなる可能性がある」と鈴木さんは警鐘を鳴らします。

◾️流通可能性を高めるための「攻めの管理」

これからのマンション管理には、単に住みやすさを追求する「居住快適性」だけでなく、市場での見栄えを意識した「流通可能性」の視点が不可欠です。

中古マンションの購入検討者は、新築購入者よりも厳格に「これまでの管理履歴」や「将来の収支」をチェックしています。そこで有効なのが、中古で入居したばかりの住民を積極的に理事に登用することです。外部から冷静にマンションを見て購入を決めた彼らの視点は、慣習に縛られない健全な見直しに繋がります。

【まとめ】インフレ時代の管理組合が取るべき姿勢

管理費や修繕積立金の高騰は避けられない現実です。

・ 計画的な値上げは、マンションを守るための「武器」になる

・ 長期修繕計画を5年ごとに見直し、市場の目に耐えうる状態にする

・ 住宅ローン金利の0.1%に悩むより、管理コストの適正化の方が資産価値への影響は大きい

株式会社さくら事務所では、第三者の立場から管理費の削減交渉や、積立金の不足を解消するための長期修繕計画の見直しをサポートしています。

「管理会社から値上げを迫られている」「将来の修繕費が足りるか不安」とお悩みの理事会の方は、ぜひ一度ご相談ください。