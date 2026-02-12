◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は4人全員が13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。

4大会連続出場で22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位で通過。3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）は2位、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）は3位、2大会連続出場の平野流佳（23＝INPEX）は5位だった。

決勝で3度転倒した北京のリベンジに燃える平野琉は1回目こそ80.50点で9位だったが、2回目はスイッチバックサイド・ダブルコーク（DC)1440から入り、87.50点をマークして順位を上げた。

予選から超ハイレベルな展開に、テレビインタビューでは「決勝はもっと凄いことになるんじゃないかなって思います」と予想。「まだまだルーティンに余力は残してるんで、もっとレベル上げた滑りを見せていきたいです」と意気込み、「完走するってのと、自分の今までで一番良いルーティンで金メダルを取りたいと思います」と目標を口にした。