元AKB48メンバーがグループで1番モテていたメンバーを実名告白。まさかの回答に、霜降り明星のせいやが「びっくりした」と驚く一コマがあった。

【動画】爆モテ美女たち、水着姿で飛び跳ね大はしゃぎ

ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施。MCは前作からYOU、霜降り明星せいや、谷まりあが続投するほか、新たにtimeleszの菊池風磨が就任した。

今回、会見にはシーズン1で“密着バスタブキス”を繰り広げ話題を呼んだ元AKB48・宮崎美穂も出席。番組のテーマに絡め司会者から「AKB48でモテていたメンバーはいましたか？」と質問が飛ぶと、宮崎は「AKB48はたくさん女性がいるんですけど…私が思うモテる人は秋元才加さんです」と答えた。

この告白に「おお…！」という声が上がる中、せいやは「びっくりした。秋元（康）先生って言われたらどうしようかと思った」と会場を笑わせ、YOUは「才加さんだね。女優さんやられてね」としっかり情報を伝えた。

続けて宮崎が「すごいかっこいい女性というか、メンバーもガチで好きになっちゃうくらいでした。私も実際、ラブレターを書いて渡したことがあります」と告白すると、YOUは「秋元さんは宝塚系というか、女子が憧れちゃうカッコいい人かもね」と同調した。

そんな中、せいやが「シーズン3でもしかしたら……」と最新作での秋元出演を期待したが、宮崎は「ご結婚されて、お母さんになられています」と補足。事実を知ったせいやは「ダメだ。これお母さんは絶対に出られないです」と訂正していた。

「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台にしたモテバトルが繰り広げられる。なお菊池はスケジュールの都合により記者会見欠席となった。

