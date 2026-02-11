Heimdall

ミミソラは、KineraとO2aidのコラボレーションIEM「Heimdall」を2月14日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は35,000円前後。

Kineraによるシェル/ケーブル・デザインおよびチューニングを施したIEMで、ドライバーユニットをO2Aidにて供給・生産。“Maid in JapanなKinera製品”になるという。、KineraのCEO Aaron氏が来日した際に、O2Aidの製品を改めて試聴したことがきっかけで実現。約2年にわたる試作/チューニングを経て完成した。

ツイーターとして、O2aid独自の圧電セラミックスを用いたユニモルフ型セラミックスドライバーVSTを搭載。低履歴(低ヒステリス)特性と大きな変位量を両立した圧電素子を採用し、可聴域を超える超高域まで優れた応答性を実現するという。

Heimdall

このツイーターの特性をダイナミックドライバと精密にマッチングさせ、帯域のつながりや位相特性を最適化することにより、自然で実在感のある音場再生を可能にしたとのこと。

ケーブルはOFCシルバーコーティング（0.78 2Pin）で、インターフェイスは3.3mm/4.4mmスイッチ式。周波数特性は20Hz～20kHz、感度は108dB、インピーダンスは22Ω。収納ケース、イヤーピース計8ペアが付属する。

付属品一覧