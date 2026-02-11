宿敵の豪華なマッチメークに韓国ファンが悲鳴を上げた

大韓サッカー協会（KFA）は2月10日、3月の欧州遠征でコートジボワール代表およびオーストリア代表と対戦することを発表した。

しかし、このマッチメークに対して現地ファンからは不満の声が噴出している。韓国メディア「OSEN」は「日本はイングランド、スコットランドとやるのに……韓国は弱い！」と、宿敵との対戦相手の格差を報じている。

韓国代表は3月28日にロンドン近郊でコートジボワールと激突し、4月1日にはウィーンでオーストリアと対戦する。コートジボワールはFIFAランキング37位で、マンチェスター・ユナイテッドのFWアマド・ディアロらを擁する強豪だ。北中米ワールドカップ（W杯）に向けた貴重なテストマッチになるはずだが、ファンの視線はライバル国に向けられている。

同メディアは「日本は同じ期間にイングランド、スコットランドと対決する」と言及。日本代表は3月29日にスコットランド、4月1日にイングランドとの対戦を控えており、特にスター選手を揃える優勝候補イングランドとの一戦は「とてつもない経験」と評価されている。これに対し、韓国国内では「日本が羨ましすぎる」といった反応が相次いだ。

記事では、落胆するファンの「日本はイングランドとやるのに韓国は何をしているのか？」という声を引用。さらに、協会への批判として「サッカー協会の行政力が惜しまれる」「韓国がスパーリングパートナーを探したくても魅力がない」との指摘を紹介した。隣国の豪華な対戦カードを前に「韓国がパッシングをされた」と綴り、自国代表の現状に怒りを露わにしている。（FOOTBALL ZONE編集部）