バンドマン必見！ライブハウスのノルマは本当に悪なのか？プロが語る“ギャラがもらえるバンド”になるための条件

元QOOLANDの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「ギャラの取り方｜アルカラ化するためライブハウスに交渉した条件とは」と題した動画を公開。ライブハウスの「ノルマ」制度に悩むバンドマンに向け、その経済的な仕組みと、ノルマを乗り越えてギャラを得られるバンドになるための考え方を解説した。



動画ではまず、ライブハウスになぜノルマが存在するのか、その理由が経済的な視点から説明された。氏は、ライブハウスは家賃や人件費、機材の維持費といった莫大な固定費を抱えており、これらを賄うために毎日のスケジュールを埋める必要があると指摘。ブッキングマネージャーは、年間300本以上ものイベントを組み、常にバンドを探しているのが実情だという。この運営基盤を支える最低限の収益を確保する仕組みが「ノルマ」であると解説した。



その上で、ノルマを払わずにギャラを得るための裏技として、「個人イベンターと繋がること」を挙げた。ライブハウスのブッキング担当者とは異なり、個人イベンターはビジネスよりも「思い出作り」や「好きなバンドを集めたい」という純粋な動機でイベントを主催している場合があるという。そのため、出演交渉の際にギャラが発生する可能性があり、直接ライブハウスとやり取りするよりも有利な条件を引き出しやすいと氏は語る。ただし、実力や集客力が伴わないバンドは相手にされない可能性も示唆した。



一方で、氏は「ノルマはあった方がいい」と、そのメリットを力説した。ノルマというプレッシャーがあるからこそ、バンドは必死で集客に励み、それが結果的にバンドの成長に繋がるという。ノルマをコンスタントに達成できるバンドはライブハウスからの信頼を得て、ツーマンライブやワンマンライブの企画、さらにはギャラ交渉といった次のステップに進むことができると説明した。逆にノルマのないライブハウスは、集客の意識が低いバンドが集まりやすく、観客のいないフロアで演奏することになりかねず、成長の機会を失う可能性があると警鐘を鳴らした。



最後に氏は、「手っ取り早く稼ぎたい」という考え方を捨て、まずはノルマを達成するために努力することが重要だと結論づけた。ノルマ制度はバンドを苦しめるものではなく、資本主義社会の中でバンドが成長し、認められるための試練であると捉えるべきだろう。