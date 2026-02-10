Image: 小暮ひさのり

世界的な品薄も一段落…かな？

2024年6月5日に発売されるも、当時は買えない！ 当たらない！と悲鳴が飛び交っていたNintendo Switch 2。

しかし、発売から8ヶ月が過ぎ、さすがに品薄もかなり落ち着いてきています。家電量販店でも手に入れやすくなっている印象ですし、Amazonでも、Nintendo Switch 2の販売方法が、招待制から通常販売へと変更されています。

Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) 26,500円 Amazonで見る PR PR

Nintendo Switch 2(日本語・国内専用)はこちら。ソフトとセットになったバリエーションも用意されています。

ちなみに、マリカーセットはこっちでも買えますね。

Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) ＋ マリオカート ワールド 26,500円 Amazonで見る PR PR

カートに入れる時には、どちらも、出荷元／販売元が Amazon.co.jpになっていることを確認してくださいね。

いやぁ〜、これでようやく誰でも買える状態になりましたねー。

「買えるようになったら買うか。慌てない慌てない」とゆっくりペースで待っていた人も、友達の家で遊ばせてもらったら欲しくなっちゃった人も、今がその時かな。落ち着いたとは言え需要も高いと思うので、早めに回収を。

あと、まったくの私事ですが、僕はAmazonの招待制販売が始まった時から申し込んでいましたが、結局招待は来ませんでした。悔しく…ないもん。

Source: Amazon