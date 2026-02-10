【レポート】齋藤飛鳥、展覧会『テート美術館 』取材会に登壇！「アートだと思って気負わずラフに来てほしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東京・国立新美術館にて、2月11日から5月11日まで『テート美術館 － YBA＆BEYOND 世界を変えた90s 英国アート』が開催。

開催に先立って、本展覧会のアンバサダーであり音声ガイドも担当している齋藤飛鳥がプレス向け取材会に登壇した。

■1980年代後半から2000年代初頭にかけて制作された英国美術にフォーカス

本展は、1980年代後半から2000年代初頭にかけて制作された英国美術に焦点を当てた展覧会。

サッチャー政権時代（1979-90年）を経験し、社会の緊張感が高まるなかで、既存の美術の枠組みを問い、実験的な試みに挑んだ作家たちが数多く登場した。

当時「ヤング・ブリティッシュ・アーティスト（YBA）」と呼ばれた作家たち、そして同時代のアーティストたちは、大衆文化、個人的な物語や社会構造の変化などをテーマに、絵画、彫刻、写真、映像、インスタレーションなど多様な手法で独創的な作品を発表してきた。

『テート美術館 － YBA＆BEYOND 世界を変えた90s 英国アート』では、約60名の作家によるおおよそ100点の作品を通じて、90年代の英国美術の革新的な創作の軌跡を検証する。

■「いちばん影響を受けた美術館はテート・モダンです」」（齋藤飛鳥）

取材会の会場となった展示室は、作品が放つ熱量と90年代英国の空気感が交差するような独特の高揚が漂い、これから始まる展覧会への期待をいっそう高めていた。

MCの堀井秀子の呼び込みで登場した齋藤は、挨拶ののち、さっそく展覧会を鑑賞した感想を語った。「どの作品においても作られている意図がはっきりしているし、強いものがあり、見ていて圧倒され、とても心が動きました」とコメント。その言葉からは、作品と真摯に向き合った実感がにじんだ。

続いて「いちばん好きな作品」について問われると、入口すぐにあるフランシス・ベーコンの作品を上げ、“時代背景をくみ取れ、なおかつ見る側に恐怖感も与えるが、深く考えさせるような”点に魅力を感じたとし、「私もアートにとても詳しいわけではないので、そういった人が見たときに色のインパクトや雰囲気を感じ取っていただければと思う」と語った。そんな実感のこもった言葉は、鑑賞体験の入口を具体的に想像させ、観客それぞれの受け取り方が肯定される展覧会であることを印象づけた。

さらに、90年代の英国カルチャーへの思い入れについては、「学生時代から90年代イギリスのバンドを好んで聴いていたので、当時のイメージは強く残っています」と語った。一方で、本展に携わるなかで時代背景を掘り下げていくにつれ、これまで漠然と抱いていた“少し不機嫌”なイギリス像の奥に、社会のなかで複雑に様々な出来事が起こり、それに呼応して若い世代が声を上げ、作品を生み出していった動きが見えてきたという。

加えて、現地のテート・モダンを訪れた経験にも触れ、「行ったのは20歳前後の頃だったのですが、インパクトのある作品が本当に多くて、詳しくない私でも何か感じるものがあって、すごく影響を受けました。いちばん影響を受けた美術館はテート・モダンです」と振り返った。

さらに「もともとの印象から大きく離れるわけではないけれど、より奥深く知ることができた。もっと90年代のイギリスについて知りたいし、学びたいと思った」とコメント。作品そのものだけでなく、時代背景や文化のうねりに目を向けたこの言葉は、展覧会タイトルの“BEYOND”、当時の熱を現在へと接続する視点とも重なり、鑑賞の視野を広げてくれる。

衣装のポイントを尋ねられた場面では、英国ブランドであるバーバリーの衣装を選んだ点にも触れ、色味を抑えつつ素材感やシルエットで強さを出したことを明かした。アートの場に立つアンバサダーとして、作品と空間に敬意を払いながら自分らしさも表現する、その距離感が感じられるひと幕だった。

最後に、これから来場する人へ向けて齋藤は「それぞれの作品には強い意志や気持ちが込められているので、ひとつひとつが観る人に何か届いたらうれしいです」と呼びかけた。さらに、「アートはわからないし敷居が高いと感じる方でも、たとえ何も分からなくても届くものがあると思う」と語り、鑑賞の入り口をそっと広げた。あわせて、自身が担当した音声ガイドの活用もおすすめし、作品や背景へをわかりやすくなるよう意識したと語った。

取材会の後半には、テート・ブリテン現代美術部門のキュレーター、ヘレン・リトル氏が通訳同席で登壇。日本で展覧会が始まることへの思いが語られた他、齋藤からは「キュレーターとしてのいちばんの見どころ」を直接質問する場面も設けられ、アンバサダーとキュレーター、それぞれの視点が交差する対話が展開された。

最後に「どんな方に来てほしいか」という問いには、アートファンに限らず幅広い層へ開かれた展覧会であることが示され、齋藤も「同世代の若い方はもちろん、イギリスの音楽やファッションが好きな方にも、アートだと思って気負わずラフに来てほしい」と背中を押した。

90年代英国アートの熱源に触れながら、いまを生きる私たちの感覚へと接続していく本展。会場でどんな“発見”が待っているのか、期待が高まる取材会となった。

■イベント情報

『テート美術館 － YBA＆BEYOND 世界を変えた90s 英国アート』

02/11（水・祝）～05/11（月）東京・国立新美術館

