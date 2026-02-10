十日町市で1月26日から市内に住む中学3年生の少女が行方不明となっています。2週間が経ちましたが、いまだ発見に至っていません。警察は情報提供を呼び掛けています。



行方不明になっているのは十日町市新座甲に住む中学3年生の樋口まりんさん（14）です。

樋口さんは1月26日午後7時頃、自宅を徒歩で外出したまま帰宅せず、保護者から「娘がいなくなった」と110番通報があり事案が発覚しました。

警察によりますと、樋口さんは身長約154センチ、セミロングの黒髪で紺色のセーター（胸に白色の刺しゅう入り）、水色のデニムズボンを着用しているということです。



その後の調べで、黒色のジャンパー、黒のブーツを身に着けていたとみられることが判明したほか、いずれかの足首にミサンガ1本を付けているということです。



スマートフォンや財布などの貴重品は自宅に残されていました。



警察は事件・事故の両面で調べていて、これまでに延べ170人体制で捜索を行ってきたということです。



ドライブレコーダーや防犯カメラの情報確認作業も進めているほか、広く情報提供を呼びかけており、これまでに全国から100件を超える情報が寄せられています。



10日午後5時現在、樋口さんの発見には至っていないことから、警察は情報提供の呼びかけを続けています。



【連絡先】十日町警察署 025 - 752 -0110

（画像：新潟県警提供）