環境省は人の生活圏に出没したクマなどを、猟銃で駆除する「緊急銃猟」のガイドラインを改定しました。「緊急銃猟」は市街地などでクマが出没した際に、自治体の判断で銃による駆除を可能とする制度で、2025年9月に導入されました。これまでに山形県や新潟県など、12の道と県で合わせて60件実施されました。今回の改定では、これまでに行われた「緊急銃猟」の具体的な実施事例が盛り込まれ、避難誘導などに必要だった人の数や対応