絶景が楽しめるはずのドライブコースで感じた異変。タイヤを確認すると、金属製のネジが刺さっていました。5日、新潟県内の道路を走行していた車が釘などを踏んでタイヤがパンクする被害が相次ぎ、周辺は一時通行止めとなりました。警察が把握しているだけでも、7台の車がパンク被害に遭ったということです。現場は、弥彦山山頂につながる全長約15kmの弥彦山スカイライン。被害に遭った男性は、「窓を開け、『カチカチ音が鳴ってい