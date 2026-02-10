±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥ÔSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÈþµÓ¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×
2·î9Æü¡¢±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤â¸ø³«
±§Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼8¼þÇ¯¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×¡Ö2/14¡¢ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç·Ò¤¬¤í¤¦¤Í¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþÈ©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¾Ð´é¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ËåºÎï¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¡×¡ÖÇÛ¿®³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
2005Ç¯¤ËÃË½÷º®¹ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿±§Ìî¡£2·î¡Á3·î¤Ë¤Ï¡¢AAA¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢±§Ìî¡¦çÐ¿¿»ÊÏº¡¦ËöµÈ½¨ÂÀ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAAA 20th Anniversary - Always, All Around -¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê