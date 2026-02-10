Å·³¤Í´´õ¡¢¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¤Ç»ÒÌò¤ÈÏÃ¤µ¤º¡¡º£¤â¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Å·³¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»ÒÌò¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¡ª¥×¥í¤Î°Õ¼±¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Å·³¤¤¬ºîÃæ¤Ç±é¤¸¤¿°¤µ×ÄÅ¿¿Ìð¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÃ¡¤¹þ¤àÎäÅ°¤Ê¶µ»Õ¡£Å·³¤¤Ï¡Ö»ÒÌò¤µ¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¤Ï¥×¥í¤À¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó³§¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È¡¢´·¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£À¸ÅÌ¤µ¤óÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¹¤Ë¤âºÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Ð¤¤¤«¤±¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬·ù¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡×¤È¡¢ÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶¦±é¤·¤¿¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»ÒÌò¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¡ª¥×¥í¤Î°Õ¼±¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿Å·³¤Í´´õ
¡¡Å·³¤¤¬ºîÃæ¤Ç±é¤¸¤¿°¤µ×ÄÅ¿¿Ìð¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¸¢ÎÏ¤Ç¥¯¥é¥¹¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÃ¡¤¹þ¤àÎäÅ°¤Ê¶µ»Õ¡£Å·³¤¤Ï¡Ö»ÒÌò¤µ¤ó¤Ç¡¢¥×¥í¤Ï¥×¥í¤À¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó³§¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤È¡¢´·¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£À¸ÅÌ¤µ¤óÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ä¤À¤±¤Ï¤º¤Ã¤È°ì¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶¦±é¤·¤¿¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£