俳優の賀来賢人（36）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。下積み時代にお世話になって頭が上がらない人物を明かした。キャリアの初期は舞台出演が中心で、特に喜劇作品への出演が多かったという賀来。そこで役者人生の指針となる言葉を授かっていたことを明かした。その言葉を授けてくれたのは映画監督の福田雄一氏だった。「お前ほど喜劇とかコメディーを実際にやっている若い役者って