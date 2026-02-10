¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè24Àá ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿ vs ¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼ »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè24Àá ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î10Æü02:30¤Ë¥²¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥Éー¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥¶ー¥ë¡¦¥µ¥Þ¥ë¥¸¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ï¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ðー¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥Ú¥Ä¥§¥Ã¥é¡ÊDF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
13Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Î¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥Éー¥ê¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ë¥³¥é¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë25Ê¬¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ñ¥·¥ã¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥À¥Ó¥Ç¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¥³¥¹¥¿¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
40Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Á¥§¥Ã¥±¥êー¥Ë¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¡¦¥Æ¥é¥Ã¥Á¥ãー¥Î¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ü¥Ê¥Ã¥Ä¥©ー¥ê¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ß¥é¥ó¡¦¥¸¥å¥ê¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
58Ê¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥»¥¢¥É¡¦¥³¥é¥·¥Ê¥Ä¡ÊDF¡Ë¡¢¥À¥Ó¥Ç¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¥³¥¹¥¿¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥³¥¹¥Ì¡ÊDF¡Ë¡¢¥é¥¦¥ë¡¦¥Ù¥Ã¥é¥Îー¥Ð¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
62Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥Ðー¥Ç¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥°¥é¥Ã¥·¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦ ¥µ¥Ê¥Ö¥ê¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ñ¥¸¥§¥í¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
70Ê¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ë¥³¥é¡¦¥¶¥ì¥Õ¥¹¥¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥¶ー¥ë¡¦¥µ¥Þ¥ë¥¸¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥¹¥³ー¥Ë¡ÊDF¡Ë¡¢¥«¥Þ¥ë¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¹¥ì¥Þ¥Ê¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
78Ê¬¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ã¥³¥â¡¦¥é¥¹¥Ñ¥Éー¥ê¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥æ¥Ì¥¹¡¦¥à¥µ¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
84Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥È¥ó¥Þー¥¾¡¦¥Ð¥ë¥Ó¥¨¥ê¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥¼¥ë¥Ó¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+4Ê¬¡¢¥¯¥ì¥â¥Íー¥¼¤Î¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Î¡¦¥ë¥Ú¥ë¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥âー¥Æ¥ó¡¦¥È¥ë¥¹¥Óー¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ï49Ê¬¤Ë¥»¥¢¥É¡¦¥³¥é¥·¥Ê¥Ä¡ÊDF¡Ë¡¢82Ê¬¤Ë¥ª¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥³¥¹¥Ì¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-02-10 04:30:16 ¹¹¿·