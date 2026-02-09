35ºÐ¥ª¥º¥Ê¡¢1Ç¯18.7²¯±ß¤Ç¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ø¡¡ÂçÃ«¤È2Ç¯Á°¤Ë3´§²¦Áè¤¤¤â¡Ä9.3²¯±ß¸º¤ÇºÆµ¯¤Ø
2024Ç¯¤ËÂÇÎ¨.302¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¡¡ÂçÃ«¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥Ê³°Ìî¼ê¤È1Ç¯1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡35ºÐ¤Î¥ª¥º¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÁ´162»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.302¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢104ÂÇÅÀ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È3´§²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï145»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.232¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢68ÂÇÅÀ¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÇ¯Êð1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó28²¯±ß¡Ë¤«¤é¸ºÊð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´¤Æ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢¿·¿Í²¦¥É¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¥É¥¦¥£¥ó¤ÎÎ¾Êá¼ê¤òÂÇÀþ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¥ª¡¼¥À¡¼¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»296ËÜÎÝÂÇ¡¢3ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÀïÁª½Ð¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ïµð¿Í¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÔË¾¤Î¡¢±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë