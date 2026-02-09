¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏCL½Ð¾ì¸¢¤â²ø¤·¤¤¡©¡¡ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¥¹¥í¥Ã¥È¡¦¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î½ç°Ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¡¡Ö¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¤¡×
¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈÎ¨¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤ä¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÀïÎÏ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é¤ÏÂç¤¤¯Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾å°Ì¤ÎÏ¢Ãæ¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦¾å°Ì5¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¤¡£¸½ºß¡¢º¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤òµß¤¦¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Î¹¥À®ÀÓ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×
5°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Ï4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¡¢4°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Ï5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¾å°Ì¿Ø¤ËÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾å¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢9°Ì¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«3¥Ý¥¤¥ó¥È¡£1»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ÇÂç¤¤¯½ç°Ì¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¼çÎÏÁª¼ê¤Ë¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õ¶·¤¬Ä¹°ú¤¡¢Ï¢¾¡½Å¤Í¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ëº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ºÆ¤ÓÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
Ì£Êý¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) February 8, 2026
¤Þ¤¿¤â #¥½¥Ü¥¹¥é¥¤ ¤ÎÄ¾ÀÜFK¤Ç
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬ÀèÀ©¡ª
¶Ñ¹ÕÇË¤ì¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè25Àá
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë v ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
https://t.co/kvVuER0Ek9
¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É pic.twitter.com/Z3nkgOFDUB