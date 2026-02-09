¡ÖËâÊª¤¬½»¤à¡×¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¡×¡½¡½ÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤¬¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤ËÂ£¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ
¡¡¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¸ÞÎØ¡£4Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â3¡¢¶ä7¡¢Æ¼8¤ÈÅßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¥á¥À¥ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤è¤ê¶â¥á¥À¥ë³Î¼Â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¡¢Æ®¤Ã¤¿Áª¼ê
¡¡¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤±¤Ç¤â¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ë¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡¢´Ý»³´õ¡Ê¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡¢»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¡Ë¡¢Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡Ë¡¢ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¡Ë¡¢Â¼À¥¿´³ñ¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ë¡¢ÌÚÂ¼°ªÍè¡¢²®¸¶ÂçæÆ¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡Ë¡¢»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡Ê¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖËâÊª¤¬½»¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¡£²®¸¶ÂçæÆÁª¼ê¤âÍ½Áª1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÈÄ©Àï¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤³¤½¤¹¤ì¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç8Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÂÎÁà¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÎÆâÂ¼¹ÒÊ¿Áª¼ê¤â¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÎºÝ¡¢Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆâÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ±¤¸¤¯¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸åÇÚ¤Ø¡ÖÄ¶¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿´Íý³Ø¤Ë¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¡¦¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡½Ú¶µ¼ø¤ÎÆâÅÄ¼ã´õ»á¤Î¿·´©¡Ø°ÕÌ£¤¢¤ëÇÔËÌ¤È¤Ï²¿¤« ¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡ÊÃæÎ¬¡Ë´èÄ¥¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤â¤¦¼þ¤ê¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ä¶¥¸¥³¥Á¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡×¡Ê2024Ç¯1·î11Æü¡¡NHK NEWS WEB¡Ë
¡½¡½ÆâÂ¼¹ÒÊ¿Áª¼ê¡ÊÂÎÁà¡Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Âç²ñ¥á¥À¥ê¥¹¥È
²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«
¡¡¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñÅª¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤ÎÇº¤ß¤äÌäÂê¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¼«Á³È¯À¸Åª¤ËÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¡ÖÁê¼êÌò¡×¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼êÌò¤È¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ä¾å»Ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹°÷¤äÂðÇÛÊØ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤ÎÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂÐ¿Í´Ø·¸ÏÀ¡×¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¼Ô¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ë¸«¤¨¤ëÇº¤ß¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤Î¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¼«Ê¬¤Ï¡ª¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ä¼ºË¾¤Î´¶¾ð¤òÊú¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«¸Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ä¼ºË¾¤Î´¶¾ð¤ò¸þ¤±¤¿Áê¼ê¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜÅªÏÀ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¡Ù¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¿Æ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¼«Ê¬¤òÂ¾¼Ô¤Ë¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌÜÅª¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤ä¿Æ¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬»ØÆ³¼Ô¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿Æ¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¿»Ò¤É¤â¤òÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Â¾¼Ô¡Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä»Ò¤É¤â¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤·¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤µõ¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¾¼Ô¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤è¤ê¶â¥á¥À¥ë³Î¼Â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡2008Ç¯¤ÎËÌµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯4Âç²ñ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¡¢¹ç·×7¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆâÂ¼¹ÒÊ¿Áª¼ê¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¸ùÀÓ¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¡Ê¤æ¤«¡¢¤Ä¤êÎØ¡¢¤¢¤óÇÏ¡¢Ä·ÇÏ¡¢Ê¿¹ÔËÀ¡¢Å´ËÀ¤Î6¼ïÌÜ¤ò°ì¿Í¤Ç¼Â»Ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ8Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¡ÖÂÎÁà³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆâÂ¼Áª¼ê¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê2012Ç¯¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2011Ç¯3·î11Æü¡¢Ì¤Á½Í¤ÎÈï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ä¾Á°¤Ë¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿ÌºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ð¤«¤êÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÆü¤âÉáÄÌ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Áª¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï±éµ»¤Ç¿Í¡¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê2012Ç¯8·î22Æü¡¡ºâÃÄË¡¿Í¾å·î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¶µ°éºâÃÄ30¼þÇ¯µÇ°»ï¡Ë
¡¡·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃË»Ò¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Ç¡Ø¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤è¤ê¶â¥á¥À¥ë³Î¼Â¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁ´Á³¤À¤á¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÉé¤±¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê2024Ç¯1·î11Æü¡¡NHK NEWS WEB¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤¬³Î¼Â¤Ë³Í¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤äÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ËÂÎÁà¤Ç³èÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¾¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤·¤«¤«¤ê¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ï³Í¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÍýÁÛ¤ÎÂÎÁà¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤È²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡ÖÆâÂ¼¹ÒÊ¿¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤«¤éÆâÂ¼Áª¼ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶¶ËÜÂçµ±Áª¼ê¡ÊÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤¬ÂÐÃÌ¤Ç¶¶ËÜÁª¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Î»þ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶¶ËÜÁª¼ê¤ËÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢º£¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ç¤âÁ°¿Ê¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¡×º£¤Î¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÍ×¤ÊÇº¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ë¾¤àÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆâÂ¼Áª¼ê¤ÏÆ±ÂÐÃÌ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÂ¾¼Ô¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÆâÅÄ¼ã´õÃø¡Ø°ÕÌ£¤¢¤ëÇÔËÌ¤È¤Ï²¿¤« ¥¢¥É¥é¡¼¿´Íý³Ø¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô