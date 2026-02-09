２月８日投開票が行われた衆議院議員選挙で落選した中道改革連合・米山隆一氏が９日、Ｘを更新した。

「２／９のスタンディングです。今後どうなるのかは全く分かりませんが、志は失わないつもりです。頑張ります。」とこの日、雪の中で街頭演説する写真をアップした。

さらに実質賃金が４年連続マイナスとなったという一部記事を引用し、「実質賃金、４年連続マイナスです。『最大の物価高対策は物価高を止める事』物価高を放置して減税・給付をしても基本的には追いつかず、インフレが加速して却って国民生活は苦しくなりかねません。合理的な経済政策をと思います。」と提言した。

この書き込みに対して、コメント欄は様々な意見が。「米山さんが、こうして発信を続けていただけるのがうれしいです」とエールも届いた。「もういいんだ米山。もういいんだよ……。」「もうそんな事考えないでええんやで。これからは自分がどう生きていくかを考えなあかん。。。」「政界と左様ならしたんだからもっと肩の力抜こうよ」と励ます声もあった。

その一方で、「『合理的な経済政策をと思います。』と曖昧な事を仰らずに具体的な政策をお願いします。中革連の人達は総じて曖昧な事しか言わずにイメージで与党を攻撃するばかりだから惨敗したんじゃないですか？」「で、具体的にあなたはどうするんですか？ご教授ください」と書き込みの内容への批判も起きるなど、荒れ模様だった。