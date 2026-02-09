±³¤À¤í¡©ÀîºêFW¤¬Ì£Êý¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÁß¤ÃÚ¼¤¦¡È¶¯Ã¥¥´¡¼¥ë¡É¡Ö¤Ö¤ó¤É¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¾×·â¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 5¡Ý3 Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ê2·î8Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌ£Êý¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÁß¤ÃÚ¼¤¦¡Ö¶¯Ã¥¥´¡¼¥ë¡×
¡¡Ì£Êý¤â¶Ã¤¯ÄÁ¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìFW¥¨¥ê¥½¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¡È¶¯Ã¥¡É¤¹¤ë·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î8Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¦Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìvsÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬6Ê¬¤ËPK¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢11Ê¬¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤·Á¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Àîºê¤ÎGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¥¨¥ê¥½¥ó¤¬¶¥¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Îº°ÌîÏÂÌé¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬¤Ç¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿Á°¿Ê¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢Ä¾Á°¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ½Ä¤ËÆÍÇË¡£ÇðDFÇÏ¾ìÀ²Ìé¤Ï´°Á´¤ËµÕ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¥½¥ó¤¬°ËÆ£¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¶¯°ú¤ËÃ¥¤¦·Á¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£º¸Â¤ÇÊü¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ÏÇðGK¾®Åçµü²ð¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã¯¤·¤â¤¬¶Ã¤¯¡È¶¯Ã¥¥´¡¼¥ë¡É¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¶¯Ã¥¥´¡¼¥ë¾Ð¡×¡Ö¥¨¥ê¥½¥ó¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¥¨¥ê¥½¥ó¤Ö¤ó¤É¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ£ºÈ¤â¤¨¤Ã¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¤¥È¥¿¥Ä¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¶¯Ã¥¡×¡Ö¥¨¥ê¥½¥ó¤¬°ËÆ£¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÁß¤ÃÚ¼¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤½¤ì¡©¡×¤ÈÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¨¥ê¥½¥ó¤Ï³«ËëÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÀîºê¤¬ÇðÁê¼ê¤Ë5¡¼3¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë