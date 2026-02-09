¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ÃæÆ»ÂçÉýµÄÀÊ¸º¤Ë»ä¸«¡ÖÌîÅÞÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎò»ËÅªÂç¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½°±¡Áª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸ø¼¨Á°µÄÀÊ198¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë315¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°µ¾¡¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¸ø¼¨Á°167¤«¤é49¤Ë¸º¤é¤·»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÆ»¤¬ÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿°ìÊý¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°2¤«¤é15¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ï¸ø¼¨Á°0¤«¤é11¤ËÌö¿Ê¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸ø¼¨Á°27¤«¤é28¤È1µÄÀÊÁý¤ä¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÇÐÍ¥Ã«¸¶¾Ï²ð¤¬¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡¢ÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯ÅÞ¤¬¿¤Ó¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö»²±¡Áª¤ÇÊÝ¼é¤¬¼è¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¿´¶¤¸¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ïº¹ÊÌ²½¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÅÞ¤È¤·¤ÆÍ£°ì¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾¡°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÝ¼é¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÁÈ¿¥ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹123¡ÊµÄÀÊ¡Ë¤ÎÃæÆ»¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡ÖÎ©·û¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸º¤ë¤À¤í¤¦¸º¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬ÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌîÅÞÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£