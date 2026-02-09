元テレビ朝日社員の玉川徹氏が9日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。自民党が圧勝した第51回衆院選についてコメントした。

公示前議席198だった自民党は、単独で3分の2を超える315を獲得して圧勝した。中道改革連合は、公示前167から49に減らし惨敗。自民と連立政権を組む日本維新の会は34から36、国民民主党は27から28へ上積みした。

また、参政党は2から15に増やした。衆院選に初めて臨んだチームみらいは11に躍進した。公示前が8議席だった共産党とれいわ新選組は4議席、1議席にそれぞれ後退した。減税日本・ゆうこく連合は公示前5から1に減少。日本保守党は公示前の1議席を守れなかった。社民党は国政選挙で初めて議席を得られなかった。無所属は5だった。

玉川氏は「自民党だけで3分の2を取ったってことは参議院はないと等しいんですから。参議院でもし否決されても衆議院で再可決できる。だから衆議院で3分2を取るというのは、それくらい重いことなんです。つまりもう参議院はなくていいくらいの話なんです。ここだけで決められるから。だからやる気になれば何だってできるんです。そういう票を得たということを私たちはちゃんと言っておかないといけない」と自身の受け止めを述べた。

一つの政党が単独で3分の2以上の議席を獲得するのは戦後初めて。与党は参院で過半数割れしているが、参院で法案を否決されても衆院で3分の2以上の賛成により再可決し、成立させることが可能になる。高市早苗首相（自民総裁）は党公約や、維新との連立合意の実現に全力を挙げることになる。

中道の野田佳彦共同代表は8日のラジオ番組で、引責辞任を示唆。安住淳氏、小沢一郎氏、枝野幸男氏ら実力者が比例復活もかなわず相次ぎ落選した。