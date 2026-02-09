この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の元メンバーで、現在は株式会社ヒライ企画の代表取締役を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【衝撃】カラオケ歌ウマがヴォーカリストにボロ負けする理由がガチすぎた」と題した動画を公開。カラオケで歌が上手い人が、必ずしもライブハウスで通用するとは限らない理由について、プロの視点から解説した。

動画の冒頭で平井氏は、カラオケで歌が上手い人とライブハウスで上手い人は異なるとし、その歌唱環境は「かなり違う」と断言。まず、その理由として「マイクの違い」を挙げた。カラオケのマイクは小さな声や裏声も拾い、声が大きく聞こえるようにデザインされているのに対し、ライブハウスで使用されるプロ仕様のマイクは音を拾う範囲（ダイアフラム）が限定的で、適切な角度と距離で歌わないと声がしっかり乗らないと説明した。

次に、カラオケの音源と生バンドの演奏の違いにも言及。特にドラムはハイハット、スネア、キックがそれぞれ異なるリズムを刻むため、その「複合的なリズム」に慣れる必要があると指摘した。さらに、カラオケ特有の深いエコー（リバーブ）は歌を心地よく聞かせる効果がある一方、リズム感を曖昧にしてしまう可能性があると分析。ライブハウスではエコーが抑えられているため、よりシビアな環境で自分の歌と向き合うことになると語った。

これらの環境の違いから、カラオケと同じ感覚でライブハウスで歌うと「アウトプットされる結果が、質が低いものに感じるかもしれない」と結論付けた。その上で、ライブハウスで通用するためには、まず環境の違いを理解することが重要だと提言。練習方法として、リハーサルスタジオで生バンドに合わせて歌うことを推奨し、もしカラオケで練習する場合はエコーなどのエフェクトを全て切ることで、より実践に近い環境を作れるとアドバイスした。

