¡¡£¶Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°ÆüÈæ£±£²£°£¶¡¥£¹£µ¥É¥ë¹â¤Î£µËü£°£±£±£µ¡¥£¶£·¥É¥ë¤ÈÂçÉýÈ¿È¯¤·¤¿¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ£µËü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç²¼Íî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÁê¾ì¤Î²¼¤²¤â°ìÉþ¤·¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤ò¾å¸þ¤«¤»¤¿¡££Î£Ù¥À¥¦¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï£²¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡£Ê£Ð¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§ー¥¹¡ãJPM¡ä¤ä¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡ãGS¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥¹¥êー¥¨¥à¡ãMMM¡ä¤¬·øÄ´¡£¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡ãORCL¡ä¤ä¥³ー¥Ë¥ó¥°¡ãGLW¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥í¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡ãRBLX¡ä¤ä¥Ó¥ë¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãBILL¡ä¤¬µÞ¿¤·¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ãVZ¡ä¤¬ÆðÄ´¡££Ë£Â¥Ûー¥à¡ãKBH¡ä¤ä¥ì¥Êー¡ãLEN¡ä¡¢£Ä£Ò¥Ûー¥È¥ó¡ãDHI¡ä¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡ãSTLA¡ä¤ä¥É¥¥·¥ß¥Æ¥£¡ãDOCS¡ä¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡ãRDDT¡ä¤¬ÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£´£¹£°¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£³£°£³£±¡¥£²£±¤È£´Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡ãAMD¡ä¡¢¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¤¬µÞÆ¡£¥¢¥à¥¸¥§¥ó¡ãAMGN¡ä¤ä¥Ñ¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ãPLTR¡ä¤¬¹â¤¯¡¢¥³¥¢¥¦¥£ー¥Ö¡ãCRWV¡ä¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¡ãMSTR¡ä¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¡ãAMZN¡ä¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¤È¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º¡ãMETA¡ä¤¬°Â¤¯¡¢¥¤¥ë¥ß¥Ê¡ãILMN¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
